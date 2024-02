Koniec ery Zenka Martyniuka w TVP. Dyrektor Tomasz Sygut zapowiada wielkie zmiany. Wiadomo, co z festiwalem w Opolu i kabaretami

Sylwia Bomba bawi się ze świniami na wakacjach. Fani wytknęli jej wygląd, a ukochany gwiazdy zachował się jak rycerz

„Nasz bajeczny rejs po Karaibach. Za nami Bahamy, a przed nami Puerto Rico. Zamieniamy się w odkrywców i przecieramy dla Was morskie szlaki. Jest kolorowo i bajecznie" - napisała wyraźnie szczęśliwa gwiazda programu „Gogglebox”. Nie wszystkim fanom udzielił się jednak jej dobry nastrój. Jedna z obserwatorek nawiązała do wagi celebrytki, pisząc, że jest „gruba”. W obronę wziął ją nowy ukochany i stwierdził, że hejterka ma... brzydki umysł. W kolejnych komentarzach znalazły się z kolei obrzydliwe porównania do świń, które zakochani spotkali na plaży. Sylwia Bomba nie powinna niczym się przejmować. Zapewne wszelakie cięte słowa sączą się od nienawistników z zazdrości.

Na szczęście większość fanów był przychylniej nastawiona. "Ależ Pani wygląda, forma życia!", "Grzesiu musi nadgonić z opalenizną, boska z Was para", "Jesteście przesympatyczni i tacy naturalni, wraca wiara w ludzi i w to, że wszystko jest dobrze" - czytamy.

Tak mieszka i żyje Sylwia Bomba. Ona i Grzegorz Collins tworzą piękną parę!