Izabela Zeiske, w jednym z nagrań na Instagramie, przekazała, że jej ukochana mama trafiła do szpitala. Kilka godzin później dotarły do nas tragiczne wieści o śmierci seniorki. "Życie zaczyna się i kończy, ale dla najbliższej osoby nie ma wieku i obojętnie ile ma lat, zawsze jest to za mało, a ból rozsadza serce i wnętrze" - napisała Zeiske. "Nie odzywam się, jest mi bardzo ciężko, ogromny smutek, rozpacz. Nie mogę się pogodzić z tym, co się stało. Do tego dochodzą wszystkie sprawy urzędowe, które trzeba załatwić, związane z pogrzebem" - dodała później. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 15 lutego w Poznaniu.

Izabela Zeiske z "Gogglebox" pokazała nagranie z pogrzebu mamy na Tik Toku. Fani nie kryją oburzenia. Tak im odpowiedziała

Nagranie z pogrzebu znalazło się na Tik Toku Izabeli Zeiske. Oburzyło to fanów. "Współczuję... I podziwiam. Ja bym nawet nie pomyślała, by nagrać cokolwiek na tiktoka. Zwyczajnie, bym nie była w stanie...", "Kondolencje. Tylko dlaczego robić z tego wydarzenie medialne?", "Ale czas na wrzucenie filmiku na TT był. Nie rozumiem", "Wszystko na sprzedaż. Nawet ostatnia droga.." - możemy przeczytać w komentarzach.

"Po pierwsze nie ja nagrywałam... ludzka nienawiść jest taka, ze obojętnie co się nie zrobi zawsze będzie hejt... jedni chcą zobaczyć grób MAMUNI... drudzy krytykują... Oj ludzie ludzie..." - odpowiedziała im Zeiske.