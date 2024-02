Gwiazda "Gogglebox" w szpitalu. Córka prosi o modlitwę: "Błagam was"

Pani Renata w "Gogglebox. Przed telewizorem" występuje nie tylko ze swoją córką, Izabela Zeiske, ale także z wnukiem, Joachimem. Na co dzień nie mieszka jednak z nimi. 88-latka już w zeszłym roku trafiła do szpitala, gdy miała problemy z krążeniem. - Miałam bardzo ciężki dzień. Mama trafiła do szpitala (...) Mnie się pewne rzeczy nie podobały. Mama nie chciała jechać do pani doktor, choć leciała jej krew z nosa, to mówiła, że wszystko jest w porządku. 87 lat, widziałam te opuchlizny, mama ma straszne problemy krążeniowe - pisała wówczas.

Teraz znowu poinformowała, że mama znalazła się w szpitalu, poprosiła o modlitwę za mamę. - Są takie momenty, kiedy człowiek nawet najbardziej pozytywnie nastawiony do życia i radosny, nie potrafi tej radości wykazać. Właśnie z Chimkiem wróciliśmy ze szpitala. Od rana tam byliśmy z naszą babunią. Przyjechaliśmy tylko właściwie tak na moment do domu. Chimek za chwilę wraca, ja muszę tutaj coś porobić – powiedziała Iza na InstaStory. - Bardzo was proszę o modlitwę za mamuchnę. Bardzo was proszę o modlitwę i o zdrowie. Błagam was - dodała Izabela Zeiske.