Sekret gwiazdy "Gogglebox. Przed telewizorem". Izabela Zeiske jest matką sześciu synów, ale tylko dla dwóch biologiczną

Sekret gwiazdy "Gogglebox. Przed telewizorem". Izabela Zeiske jest matką sześciu synów, ale tylko dwóch biologicznych

Izabela Zeiske to gwiazda programów telewizyjnych "Gogglebox. Przed telewizorem" i "99 – gra o wszystko". Przez ponad 30 lat pracowała w banku. Zeiske jest matką sześciorga synów – dwóch biologicznych: Mateusza i Joachima, i czterech, dla których została rodziną zastępczą: Adama, Bartka, Olka i Adama. Po ponad trzech dekadach małżeństwa wciąż jest zakochana po uszy w swoim mężu Boguszu. Kocha też psy i koty, w swoim życiu miała ich aż szesnaście - Kidi, Burtek, Fuks, Dogi, Argo, Duduś, Emil, Saba, Sara, Pucia, Afi, Kesil, Sisi, Dino, Oxi, Tila.

Teraz zdecydowała się rozpocząć przygodę z pisaniem. Na rynku ukazała się jej książka "Nigdy nie jest za późno na siebie". O czym opowiada? Jak czytamy w opisie przesłanym przez wydawnictwo: "Iza, czyli Bella, jest przykładną żoną, matką, przyjaciółką, pracowniczką. Jej życie na pierwszy rzut oka jest takie, jakie być powinno. Ma dobrą pracę w banku (która ją całkowicie wypala i stresuje), kochanego męża (który dotyka ją tylko wtedy, kiedy podaje jej swoje skarpetki do prania), zaufane koleżanki (które… no dobra, na nie zawsze może liczyć), słodkich synków (którzy wyfrunęli z gniazda i wpadają do domu tylko wtedy, kiedy skończyła się kaska). Iza coraz bardziej czuje, że jej życie zaczyna przypominać życie… o Boże!… jej matki. A choć ją kocha, to nigdy w życiu nie chciałaby się nią stać. I wtedy przydarza się coś strasznego (a może nie?…) – Bella przechodzi udar, który paradoksalnie pozwala jej wybudzić się z życiowego marazmu. Teraz Bella chce więcej, mocniej, silniej i bardziej intensywnie. Chce poczuć, jak smakuje prawdziwe życie, podróżować, odkrywać siebie i swoje pasje. Tylko co na to jej mąż Zdzisław, który najbardziej lubi wygodny fotel i gorącą herbatę? Czy odnajdzie się w nowym świecie Belli? Czy nadąży za jej pragnieniami? A może ich drogi się rozejdą? Zabawna opowieść o poszukiwaniu samej siebie, spełnianiu marzeń bez względu na wiek i ogromnej sile przyjaźni".