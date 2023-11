Sylwia Bomba i Grzegorz Collins nie od razu ogłosili swój związek. Początkowo udawali, że wcale nic ich nie łączy, a na pytania dziennikarzy celebrytka odpowiadała zdawkowo. Ostatecznie para pojawiła się jednak razem na Wieczorze Charytatywnym Gwiazd Dobroczynności i tam ujawnili swój związek. Ludzie byli w szoku! Sylwia Bomba i Grzegorz Collins zakochani, ten widok zaskoczył nawet niektórych kolegów i koleżanki z show-biznesu. Ale celebrytka i biznesmen, jak można wywnioskować z mediów społecznościowych, dobrze się dogadują. Ostatnio Bomba zabrała nawet Collinsa do rodzinnego domu i poznała go ze swoim ojcem. Niestety, doszło wówczas do dość niefortunnego zdarzenia. Grzegorz Collins od razu sobie przeskrobał! Czy ojciec Bomby mu to wybaczy? Poznajcie szczegóły.

Sylwia Bomba przedstawiła ojcu Grzegorza Collinsa. Jej ukochany od razu sobie przeskrobał! "Już go nie polubi"

Sylwia Bomba wrzuciła zdjęcie, na którym widać, jak jej tata gra z Grzegorzem Collinsem w... szachy. "Pojedynek tytanów", podpisała celebrytka. Ale nie zdradziła, kto wygra. Fani nie mogli zasnąć bez tej wiedzy i bombardowali Sylwię wiadomościami, aż ta w końcu ujawniła prawdę.

- Najczęściej zadawanym pytaniem od wczoraj jest: "Kto wygrał w szachy?". Przyznaj się, kto wygrał - mówi na filmie z udziałem Grzegorza Collinsa. - 2:0 - odpowiada biznesmen, przyznając się, że pokonał "przyszłego teścia". - Jak można było nie dać wygrać dziadkowi Bombie? - odpowiedziała gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem". - No i co? Na pewno tatuś Bomba już go nie polubi... - dodała Sylwia Bomba.

Myślicie, że jej tata wybaczy Collinsowi? A może następnym razem biznesmen da mu wygrać? Chcielibyśmy mieć tylko takie problemy.

Zobacz galerię zdjęć: Sylwia Bomba i Grzegorz Collins są razem!

Sonda Czy lubisz Sylwię Bombę z Gogglebox TTV? Tak Nie Nie mam zdania