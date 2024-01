Sylwia Grzeszczak ujawniła, jak wyglądają jej relacje z Liberem po rozstaniu. Nie do wiary, co tam się dzieje! "TAKI LAJF"

Sylwia Grzeszczak i Liber byli ze sobą bardzo szczęśliwi. Niestety, do czasu... Piosenkarka i raper po dziewięciu latach małżeństwa zdecydowali się rozstać. Wydali w tej sprawie specjalne oświadczenie.

- Przeżyliśmy razem wiele szczęśliwych lat. Jesteśmy rodzicami, mamy najwspanialszy skarb w życiu! Ukochaną i najważniejszą dla nas Bognę. To dla niej chcemy być najwspanialsza wersją siebie - zaznaczyli Sylwia Grzeszczak i Liber, którzy poznali się, gdy wokalistka była jeszcze nastolatką.

Jakie relacje mają Sylwia Grzeszczak i Liber?

To wciąż nieczęsto spotykane, jak jednak zapewnia Sylwia, po rozstaniu przyjaźni się ze swoim byłym.

- Z Marcinem mamy przyjacielskie relacje i myślę, że to się nie zmieni. Zawsze byliśmy mocnymi kumplami - wyznała w Radiu Zet. - Napisaliśmy mnóstwo piosenek ze sobą, singli, które zna mnóstwo ludzi. Właściwie Marcin pisał teksty do prawie wszystkich moich piosenek. To dla mnie bardzo ważne. Nie sądzę, żeby to się nagle zmieniło. Nie ma co ukrywać. Jest, jak jest. Dla nas praca to przyjemność i zawsze sprawiało nam to mnóstwo radości, że wspólnie działamy - wyjaśniła artystka.

W piątek ukazał się nowy singiel Sylwii, a tekst do niego napisał właśnie Liber. Para stworzyła utwór, który mówi o ich rozstaniu.

"Czy to stracony czas? Tego nie powiem o tobie nigdy. Spotkam cię w tylu snach, choć poranki przywitam z kimś innym" - śpiewa w piosence Sylwia.

