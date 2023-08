Sylwia Grzeszczak jurorką w popularnym talent show. Piosenkarka wybierze nowy talent

Wokalistka, znana między innymi z takich hitów jak "Małe rzeczy" czy "Bang bang", wybierze osobę, która wejdzie z nią do studia i razem nagra nie tylko jeden z jej hitów, ale także profesjonalny teledysk do utworu. - Mam nadzieję, że słuchacze radia SuperNova zaskoczą mnie swoimi interpretacjami moich piosenek - wyznaje. - Jest mi niezmiernie miło, że Sylwia podjęła się wyzwania bycia jurorem w kolejnej, już VI edycji naszego talent show "StartUp Music". Bez wątpienia będzie to wyjątkowa edycja, co gwarantuje bogaty repertuar Sylwii Grzeszczak – mówi Paweł Wiszniewski, dyrektor muzyczny radia SuperNova.

"StartUp Music" - jak się zgłosić?

Jak wziąć udział w show? Wystarczy nagrać własną interpretację jednego z utworów Grzeszczak w formacie mp3 i zamieścić na stronie https://startupmusic.radiosupernova.pl/. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 września 2023 roku. Zwycięzcę ogłosi wokalistka w programie na żywo już 28 września na antenie radia SuperNova. Więcej informacji dotyczących konkursu znajdziecie na stronie www.radiosupernova.pl

Sylwia Grzeszczak śpiewa BANG BANG

i Autor: materiały prasowe