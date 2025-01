Sylwia Peretti popularność i uznanie fanów zdobyła dzięki roli w show "Królowe życia". Od tego czasu na stałe weszła do polskiego show-biznesu. Brylowała na salonach, a także brała udział w imprezach czy pozowała na ściankach. Niestety jakiś czas temu w jej rodzinie doszło do prawdziwej tragedii. Wszystko zmieniło się w lipcu 2023 roku, kiedy to jej syn Patryk zginął w tragicznych okolicznościach.

Ja umarłam razem z nim. Mnie nie ma. Nie istnieję. Nie jestem w stanie żyć, funkcjonować normalnie. To wydarzenie nie dociera jeszcze do mnie i chyba nigdy nie dotrze. Teoretycznie jestem świadoma, że mój syn zmarł, ale czuję, jakby wszystko działo się poza mną - wyjawiła gwiazda w rozmowie z dziennikarzami "Viva!".

Niedawno na jej instagramowym koncie pojawiło się podsumowanie 2024 roku. Peretti zamieściła w najnowszym poście zdjęcia i nagrania ze swoim mężem. W tle słychać było piosenkę "Ty i Ja" Michała Bajora.

Życzymy Wam, aby przyszło do Was szczęście, takie, w którym nie trzeba być silnym. I nie piszcie, proszę, 'wyglądasz na smutną'. Jestem smutna każdego dnia i nie mam już siły tego ukrywać. Są zdarzenia, które zmieniają człowieka na zawsze, są rany, które nigdy nie będą zagojone. I siłaczem jest każdy ten, kto przez łzy nadal uśmiecha się do ludzi. Ten człowiek obok jest moją siłą i choć chyba najbardziej przed nim chowam swój smutek, bo wiem, że patrząc na mnie cierpi podwójnie, to jednak On najlepiej wie, jak przytulić bez zbędnych słów, by na chwilę było mi lżej.. - można było przeczytać w sieci.

Sylwia Peretti opublikowała niepokojący wpis w sieci

Od tamtego czasu Sylwia Peretti regularnie publikuje w sieci posty, w których wspomina swojego zmarłego syna Patryka i opisuje, jak obecnie wygląda jej życie. Kobiecie nie jest łatwo. Na jej instagramowym profilu pojawiło się czarno-białe zdjęcie z kolejnym emocjonalnym podpisem. Wygląda na to, że Sylwia Peretti znów przechodzi bardzo ciężki czas.

Są drogi, które musisz pokonać sam. Bez przyjaciół, bez rodziny, bez partnera. Tylko Ty i wszechświat - czytamy na InstaStories.

