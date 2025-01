Sylwia Peretti popularność i uznanie fanów zdobyła dzięki udziałowi w popularnym programie TTV "Królowe życia". Niestety życie celebrytki wywróciło się do góry nogami 15 lipca 2023 roku. To właśnie wtedy na zawsze odszedł jej ukochany syn. Samochód prowadzony przez Patryka Perettiego wypadł z drogi i dachował w okolicach Mostu Dębnickiego w Krakowie. W wypadku zginął syn celebrytki oraz jego trzech kolegów. Śledztwo, które zostało przeprowadzone, wykazało, że samochód poruszał się z nadmierną prędkością.

Po tym smutnym wydarzeniu Sylwia Peretti postanowiła nieco usunąć się w cień. Celebrytka wycofała się z kolorowego świata show-biznesu. Gwiazda co jakiś czas jednak przypomina o sobie, publikując w sieci poruszające i bardzo emocjonalne wpisy. Niedawno na jej instagramowym koncie ponownie się taki pojawił - tym razem było to podsumowanie 2024 roku. Peretti zamieściła w najnowszym poście zdjęcia i nagrania ze swoim mężem. W tle słychać piosenkę "Ty i Ja" Michała Bajora.

Życzymy Wam, aby przyszło do Was szczęście, takie, w którym nie trzeba być silnym. I nie piszcie, proszę, 'wyglądasz na smutną'. Jestem smutna każdego dnia i nie mam już siły tego ukrywać. Są zdarzenia, które zmieniają człowieka na zawsze, są rany, które nigdy nie będą zagojone. I siłaczem jest każdy ten, kto przez łzy nadal uśmiecha się do ludzi. Ten człowiek obok jest moją siłą i choć chyba najbardziej przed nim chowam swój smutek, bo wiem, że patrząc na mnie cierpi podwójnie, to jednak On najlepiej wie, jak przytulić bez zbędnych słów, by na chwilę było mi lżej.. - można było przeczytać w sieci.