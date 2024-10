Sylwia Peretti dodała niepokojące czarno-białe nagranie. "Nicość nie boli, ona pochłania"

Sylwia Peretti młodo urodziła swojego jedynego syna. Gdy dorósł, doskonale się dogadywali, łączyła ich też pasja do aut. W lipcu 2023 r. Patryk miał wypadek samochodowy - zginął on, życie stracili też jego koledzy.

Ta tragedia zmieniła świat Peretti, która do tej pory starała się zaistnieć w show-biznesie. Gdy umarło jej jedyne dziecko, zrezygnowała z bywania na salonach, przestała pokazywać się publicznie. Po jakimś czasie zaczęła znów publikować na swoim instagramowym koncie, ale, począwszy od września 2023 r., jej wpisy są czarno-białe i zwykle dotyczą zmarłego Patryka.

Ostatnio na profilu Peretti pojawiło się nagranie wykonane na trójmiejskiej plaży. Gwiazda pokazała niebo, piasek, morze - i siebie, ubraną na czarno, zamyśloną, smutną. W tle internauci usłyszeli utwór Piotra Cugowskiego "Takich jak my nie znał świat" (post znajdziecie na końcu artykułu).

Najbardziej niepokojący jest jednak opis.

W rozrachunku między miłością a stratą to miłość popycha mnie do walki o to, by oddychać. Nikt, kto nie doświadczył nicości, nie potrafi zrozumieć, co ona naprawdę oznacza. Nicość przybiera różne formy. Nicość nie boli, ona pochłania - napisała Peretti.