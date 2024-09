Anna Korcz w rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała o swoim najmłodszym synu. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że 56-letnia aktorka ma pociechę w wieku 14 lat. Jan jest owocem miłości gwiazdy oraz Pawła Pigonia, którego Anna poznała na planie serialu "Na Wspólnej". W trakcie wywiadu aktorka opowiedziała o relacji z dzieckiem, a także o tym, że chłopak nie zawsze chce być kojarzony ze sławną mamą. Padły też słowa o hejcie i żółci, jaka panuje w polskim społeczeństwie. Ogólnie nie jest dobrze.

Zobacz też: Jedna z najpiękniejszych babć show-biznesu. Co Anna Korcz, gdy jej wnuki się biją? Ciekawe metody wychowawcze!

Okazuje się, że syn Anny Korcz miał dość poważny konflikt ze swoim szkolnymi kolegami. Janek poprosił nawet matkę o to, aby ta nie udostępniała w sieci jego zdjęć. Chłopak był bowiem wyśmiewany w szkole. Pociecha aktorki w złości powiedziała jej nawet kiedyś, że wolałby, aby Korcz nie była tak sławna.

"Usłyszałam od niego, że trochę żałuje. Oczywiście zaznaczył, żebym nie była na niego zła i nie chce mi zrobić przykrości, ale to jest poważny problem, ponieważ jest duża zazdrość w polskim społeczeństwie. Olbrzymia! Żółć jest potworna. Powiedział mi kiedyś w złości: "Wiesz, co wolałbym, żebyś była normalną mamą". To jest związane z tym, że koledzy oglądają go na moich social mediach i się śmieją z niego. Dlaczego? Możemy domyślać się dlaczego. Ja nie chcę tego tematu kontynuować, ale to jest olbrzymi problem i Janek mi powiedział: "Mamo! Błagam, ja już nie chcę być w twoich social mediach". Muszę to oczywiście uszanować i oczywiście to robię, ale jest to smutne, bo na zachodzie się chwali, tym, że ktoś jest popularny, ktoś coś zdobył, osiągnął, a u nas w dół. Niefajnie, że masz mamę znaną. To jest też kolejny poważny temat i problem. Ze wszystkim mamy problemy" - powiedziała w rozmowie z nami Anna Korcz.