Syn Colina Farella i Alicji Bachledy-Curuś coraz częściej pojawia się ze sławnym tatą. Są najnowsze zdjęcia!

Henry Tadeusz będzie świętował 7 października 14. urodziny i coraz częściej gości na salonach. Jego rodzice - Colin Farell i Alicja Bachleda-Curuś - rozstali się, gdy miał on 2 lata i od tego czasu bardzo strzegli prywatność chłopca. Jednak to się zmieniło.

Już na początku roku Henry Tadeusz pojawił się na gali rozdania Oskarów. Wtedy 13-latek wywołał ogromny szum i media z całego świata zaczęły rozpisywać się o jego urodzie i podobieństwu do taty. Już teraz wielu mu wróży wielką karierę w Hollywood. W ostatnim czasie zostali przyłapani na ulicach Los Angeles w luźnych stylizacjach na męskim wypadzie. Ich zdjęcia natychmiast obiegły sieć. Widać, że ich więź jest silna, a sam Henry bardzo dobrze czuje się w blaskach fleszy. Czy jest bardziej podobny do mamy, czy do taty? Oceńcie sami!

New pics!Colin Farrell with son HenrySeptember 17, 2023 | LA#ColinFarrell pic.twitter.com/fcmhZTQq7P— Colin Farrell Updates💚🤍🧡 (@CFarrellUpdates) September 19, 2023

Dzieci Colina Farella

Henry nie jest jedynym dzieckiem słynnego aktora. Colin Farrell jest ojcem Jamesa, który pojawił się na świecie ze związku z modelką Kim Bordenave. W 2007 roku ogłosił, że jego syn zmaga się z chorobą o nazwie zespół Angelmana. Od tego czasu aktor stara się szerzyć świadomość na ten temat i wspierać inne rodziny.