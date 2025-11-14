Syn Edyty Górniak wycisnął z niej łzy. Poruszające słowa Allana o sławnej mamie. I to zdjęcie z dzieciństwa!

Edyta Górniak świętuje urodziny

Edyta Górniak i jej syn Allan Krupa (dziś już Enso, bo chłopak oficjalnie zmienił nazwisko) mają wyjątkową więź. Wiele w życiu przeszli. Ojciec chłopaka spowodował śmiertelny wypadek samochodowy i trafił do więzienia. To wtedy z dnia na dzień zniknął z życia swojego własnego syna. A artystka zrobiła wszystko, by uchronić dziecko. Zamieszkali wtedy w Los Angeles, gdzie Allan wreszcie zaznał anonimowości i normalności.

Jak każda mama i syn mieli gorsze i lepsze chwile, ale szacunek i wdzięczność, jakie za każdym razem okazuje Allan Edycie, są wzruszające. W dniu 53. urodzin artystki jej syn złożył mamie publiczne życzenia. W dodatku to jeden z pierwszych internetowych wpisów Allana od miesięcy. Chłopak zniknął z mediów, gdy jego była dziewczyna i jej tata, menadżer Allana, zaczęli atakować w mediach zarówno jego jak i jego mamę.

Allan Krupa składa mamie wzruszające życzenia

Mama, w dniu twoich urodzin chciałbym tobie uświadomić, że czas ci sprzyja, bo wyglądasz tak samo, jak wtedy, kiedy odprowadzałaś mnie do szkoły w pierwszej klasie podstawówki. A tak poza tym, chciałbym podziękować tobie za każdą rozmowę, troskę i każdą radę, nawet jeśli jej jeszcze nie rozumiem. Za twoją niewyobrażalną siłę, ciepłe serce i dobroć. Za to, że nawet kiedy jest wokół chaos i setki spraw, ty o mnie pamiętasz

- zaczął swój wpis Allan, syn Edyty Górniak.

Życzę ci, abyś odnajdywała codziennie coraz więcej spokoju i wewnętrznego szczęścia i niech staje się rzeczywistością wszystko to, co odkładałaś na później. Aby świat oddawał ci tyle samo czułości, ile dajesz jemu na co dzień i żeby los zawsze rozpieszczał cię zdrowiem, siłą i spełnienie tak samo, jak ty mnie od małego. Pamiętaj, że jesteś niezastąpiona. Kocham cię. Wszystkiego najlepszego mama, Allan

- napisał.

I jak tu się nie wzruszyć?

"Super Express" przyłącza się do pięknych życzeń.

Zobaczcie w naszej galerii, jak zmieniali się Edyta Górniak i jej syn Allan.