Syn Magdy Gessler nie chce ochrzcić dzieci. "Jesteśmy rodziną lewicową"

Lubię, jak babcie się wtrącają, ponieważ każdy ma swoje rzeczy i doświadczenia do zaproponowania. Wychowanie dzieci to jest taka mieszanka, po trochu wszystkiego. Jedna babci i druga babcia się wtrąca. Raczej z zadowoleniem komentowałyby [niechrzczenie], bo mamy dwie babcie lewicowe i bardzo mnie to cieszy.