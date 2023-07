Syn Polaków zabił prezydenta USA oraz klątwa Kennedych. Niezapomniani

Klątwa Tippecanoe (znana też jako Klątwa Tecumseha, Klątwa Prezydencka, Klątwa Roku Zero, Klątwa Dwudziestoletnia lub Prezydencka Klątwa Dwudziestoletnia) – pojęcie stosowane na określenie powtarzających się zgonów prezydentów Stanów Zjednoczonych w trakcie sprawowania urzędu w pierwszej lub kolejnej kadencji, na którą zostali wybrani w roku podzielnym przez liczbę dwadzieścia. Pierwszym z nich był wybrany w 1840 r. William Henry Harrison (1773-1841), ostatnim – John F. Kennedy. Ronald Reagan, mianowany w 1980 r., został postrzelony, lecz wrócił do zdrowia, a George W. Bush (2000) przeżył zamach na swoje życie, nie odnosząc żadnych obrażeń. Klątwa, odnotowana szerzej po raz pierwszy w wydanej w 1931 r. książce z serii Ripley’s Believe It or Not! Zaczęła się od Williama Henry’ego Harrisona, który zmarł w 1841 r. po wyborach w 1840 r. Przez następne 120 lat prezydenci wybrani w roku kończącym się na cyfrę zero (tj. co 20 lat) umierali ostatecznie podczas sprawowania urzędu.

Klątwa Tippecanoe wzięła nazwę od bitwy pod Tippecanoe z 1811 r. William Harrison, gubernator Terytorium Indiany, posłużył się dyskusyjną taktyką podczas negocjacji traktatu z 1809 r. podpisanego w Fort Wayne z Indianami, którzy na mocy cesji zrzekli się rozległych połaci ziemi na rzecz amerykańskiego rządu. Traktat ten jeszcze bardziej rozgniewał Tecumseha, wodza plemienia Szaunisów (Szawnisów), przywodząc żołnierzy federalnych i Indian na skraj wojny w okresie znanym jako wojna Tecumseha.

Prezydenci USA objęci klątwą:

William Henry Harrison zmarł na zapalenie płuc, które złapał trzy tygodnie po zaprzysiężeniu. W czasie przemowy inauguracyjnej przemawiał przez dwie godziny bez płaszcza i kapelusza, co mogło osłabić jego organizm. Pochowany w North Bend w stanio Ohio. Abraham Lincoln (1809-1865) - zamach 15 IV 1865 - pochowany na cmentarzu Oak Ridge w Springfield, Illinois.. Dokonał go John Wilkes Booth (1838-1965), aktor szekspirowski, w Teatrze Forda. Sprawca uciekł z miejsca zbrodni ze złamaną nogą po wyskoczeniu z loży prezydenckiej. Otoczony w pościgu, 26 kwietnia na terenie farmy Garretta w stanie Wirginia. Zginął w czasie strzelaniny z policją. Jego kompani zostali powieszeni. Booth spoczął na cmentarzu Green Mount w Baltimore. James A. Garfield (1831-1881) - zamach 2 lipca, zmarł 19 IX 1881 - pochowany na cmentarzu Lake View w Cleveland w stanie Ohio. Nieudane zabiegi lekarzy doprowadziły do rozwinięcia się infekcji. Prezydent dostał zapalenia płuc, a następnie ataku serca. Sprawcą zamachu był prawnik, Charles Julius Guiteau (1841-1882), który został skazany na karę śmierci i powieszony. Jego ciało trafiło do Narodowego Muzeum Zdrowia i Medycyny w Waszyngtonie.

William McKinley (1843-1901) - zamach, zmarł w wyniku gangreny, 14 IX 1901 - pochowany w parku im. McKinleya w Canton w stanio Ohio. Został postrzelony przez Leona Czolgosza (1973-1901), Amerykanina polskiego pochodzenia, który uważał, że McKinley jest winny powszechnej niesprawiedliwości społecznej. Sprawca został skazany na śmierć. Wyrok wykonano na krześle elektrycznym. Mózg Czolgosza został dokładnie zbadany i opisany przez Edwarda Anthony’ego Spitzkę. Resztę ciała Czolgosza zalano kwasem siarkowym, natomiast listy i ubrania spalono. Szczątki pochowano na cmentarzu Soule w Sennett. Grób ojca, Pawła Czolgosza (1843-1944) znajduje się na cmentarzu Harvard Grove w Cleveland. Matka, Maria z domu Nowak (1844-1883) spoczywa na Holy Cross w Alpen

Warren G. Harding (1865-1923) - 2 VIII 1923. Zmarł najprawdopodobniej w wyniku zawału serca lub udaru mózgu. Pochowany w Parku Harding w Marion, Ohio.

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) - zmarł 12 IV 1945 na krwotok mózgowy. Pochowany w Franklin D. Roosevelt National Historic Site w Hyde Park.

John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) - zamach 22 XI 1963 w Dallas. Pochowany na Narodowym Cmentarzu w Arlington.

Klątwa Kennedych

Odnosi się ona do prezydenta JFK i jego rodziny. Prezydent USA Miał ośmioro rodzeństwa, z czego troje nie dożyło 50. roku życia.

1941: Rosemary Kennedy (1918-2005), córka Josepha Patricka Kennedy’ego Sr. i Rose Kennedy przeszła zabieg lobotomii, po którym doznała trwałego upośledzenia umysłowego; wynikiem zabiegu były dodatkowo problemy z chodzeniem i mówieniem; została umieszczona w zakładzie opiekuńczym. Była siostrą Johna F. Kennedy’ego. Pochowana na cmentarzu Holyhood pod Bostonem. Tu także pochowany jest jej ojciec Joseph Patrick Kennedy Sr. (1888-1969) i matka Rose Kennedy (1890-1995). 12 sierpnia 1944: Joseph P. Kennedy Jr. (1915-1944) - najstarszy syn Josepha Patricka Kennedy’ego Sr. i Rose Kennedy, brat prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna F. Kennedy’ego) zginął w wypadku lotniczym, w trakcie służby wojskowej. Spoczął na Narodowym Cmentarzu w Arlington. 13 maja 1948: Kathleen Cavendish (1920-1948), siostra prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna F. Kennedy’ego, zginęła w katastrofie lotniczej we Francji. Pochowana na cmentarzu przy kościele św. Piotra w Edensor. Jej mężem był William John Robert Cavendish (1917-1944), markiz Hartington. Zginął od kuli snajpera podczas walk w Belgii. Pochowany na cmentarz wojennym w Leopoldsburg.

23 sierpnia 1956 Arabella Kennedy - w czasie porodu zmarła córka JKF i Jacqueline Kennedy Onassis (1929-1994) - Cmentarz Arlington.

9 sierpnia 1963: Patrick Bouvier Kennedy, dziecko prezydenta USA i Jacqueline Kennedy, umarł dwa dni po urodzeniu - Cmentarz Arlington.

22 listopada 1963: w Dallas zamordowany został 35. prezydent Stanów Zjednoczonych, John F. Kennedy. 105 lat wcześniej tego samego dnia (22 listopada 1858 r.) umarł jego pradziadek, Patrick Kennedy. Pochowany na narodowym cmentarzu w Arlington

19 czerwca 1964: amerykański senator, Ted Kennedy (1932-2009), odniósł ciężkie obrażenia w wypadku lotniczym. Został pochowany na Cmentarzu Arlington.

5 czerwca 1968: Robert F. Kennedy (1925-1968), brat Johna F. Kennedy’ego, został postrzelony tuż po zwycięstwie w stanowych turach wyborów prezydenckich; umarł dzień później. Spoczął na Cmentarzu Arlington.

18 lipca 1969: samochód Edwarda „Teda” Kennedy’ego zjechał z mostu na wyspie Martha’s Vineyard; w wypadku zginęła pasażerka, Mary Jo Kopechne.

13 sierpnia 1973: Joseph P. Kennedy II (syn Roberta) spowodował wypadek, w którym pasażerka samochodu, Pam Kelley, została całkowicie sparaliżowana.17 grudnia 1973: 12-letni Edward Kennedy Jr. stracił prawą nogę z powodu nowotworu kości. 25 kwietnia 1984: 28-letni David A. Kennedy (syn Roberta F. Kennedy’ego) umarł z powodu przedawkowania kokainy i petydyny - Holyhood Cemetery.

31 grudnia 1997 Michael LeMoyne Kennedy (syn Roberta F. Kennedy’ego) zginął w wypadku narciarskim w ośrodku narciarskim Aspen -Holyhood Cemetery.

16 lipca 1999: John F. Kennedy Jr. (1960-1999), syn prezydenta Johna F. Kennedy’ego, wraz z żoną Carolyn Bessette-Kennedy (1966-1999) i szwagierką, Lauren Gail Bessette (1964-1999), zginęli w wyniku wypadku lotniczego.

16 listopada 2011: Kara Kennedy (1960-2011), córka Edwarda „Teda” Kennedy’ego zmarła na atak serca w Waszyngtonie - Cmentarz Holyhood. Ted Kennedy miał jeszcze troje innych dzieci, które zmarły zaraz po porodzie.

6 maja 2012: Mary Kennedy (1959-2012), żona jednego z synów Roberta F. Kennedy’ego, Roberta F. Kennedy’ego juniora, została znaleziona martwa na terenie swojej posiadłości w Mount Kisco (stan Nowy Jork); przyczyną śmierci było samobójstwo przez powieszenie. Spoczywa na cmentarz w Centerville

4 sierpnia 2018: Christopher Lawford (1955-2018), aktor - syn Patricii Kennedy Lawford (1924-2006), siostry JFK. Pochowany na Southampton Cemetery. Zmarł na atak serca w czasie zajęć jogi. Jego ojcem był aktor Peter Lawford (1923-1984) - ma symboliczny grób Westwood Memorial Park (prochy wyrzucone do oceanu)

1 sierpnia 2019: Saoirse Roisin Kennedy Hill (1997-2019), wnuczka Roberta F. Kennedy’ego, zmarła na skutek przedawkowania narkotyków. Pochowana na cmentarzu Saint Francis Xavier w Centerville 3 kwietnia 2020: Maeve McKean (1979-2020), wnuczka Roberta F. Kennedy’ego, i jej syn, Gideon Kennedy (2011-2020), utonęli wskutek przewrócenia się kajaku w Zatoce Chesapeake