Syn Przybylskiej już niemal nie pamięta mamy. Smutne! „Tak bardzo za nią tęskniłem”

Syn Przybylskiej już niemal nie pamięta mamy. „Tak bardzo za nią tęskniłem”

Dziś Jan Bieniuk ma 12 lat, wkracza w nastoletni wiek. Wychowywał się bez mamy, ale rodzina dbała o to by chłopiec zawsze miał ja w sercu. Wiosną, w rozmowie z Viva, chłopak przyznał, ze nie wiele pamięta. Nie ma się co dziwić, w końcu w chwili śmierci Ani Przybylskiej był 3-latkiem. Są jednak chwile, fragmenty, które na zawsze wryły się w jego pamięć. Ma też do dyspozycji tysiące zdjęć i nagrań, na których może obserwować uśmiechniętą mamę. - Codziennie (myślę o mamie - przyp.red.) i wtedy moja twarz robi się smutna. Staram się więc myśleć o jej uśmiechu, bo ja też robię się wtedy weselszy. Teraz zresztą jest mi łatwiej niż kiedyś. Tak bardzo za nią tęskniłem. A jak myślę o mamie, to zastanawiam się, co by powiedziała na to, czy na tamto - opowiadał w rozmowie.

Jan Bieniuk o Ani Przybylskiej: "Wyobrażam sobie jej zapach i dotyk, i jak mnie przytulała"

Zapytany czy ma w pamięci jakieś wspomnienia dotyczące Ani odparł: - Coś pamiętam. Na przykład, kiedy ufarbowała włosy na blond. Weszła do łazienki z czarnymi, a wyszła z jasnymi. A mnie zamurowało, bo prawie jej nie poznałem. Po chwili dodał, że to czego nie jest w stanie sobie przypomnieć, po prostu sobie wyobraża: - Wyobrażam sobie jej zapach i dotyk, i jak mnie przytulała. Znam wszystkie jej zdjęcia i niektóre filmy na wideo, które nagrywał tata. Uważam, że była bardzo ładna - dodał.

Ania Przybylska zmarła 5 października 2014 roku po długiej walce z nowotworem. Miała wtedy zaledwie 36 lat. Pozostawiła troje dzieci: Oliwię, Szymona i Jana. Dziś jej najstarsza córka ma 20 lat i próbuje swoich sił w show -biznesie. Szymon ma 17 lat, najmłodszy - Jan 12.

