Oliwia Bieniuk wzruszająco o Annie Przybylskiej. W Dniu Matki zamieściła niepublikowane dotąd zdjęcie i fragment wiersza

Oliwia Biniuk zamieściła na Instagramie poruszający wpis. Zdjęcie przedstawiające beztroskie chwile z mamą opatrzyła wymownym cytatem z wiersza Wisławy Szymborskiej "Kot w pustym mieszkaniu". Te słowa nabierają szczególnego znaczenia w takim takim dniu, jak dziś.

,,Coś się tu nie zaczyna o zwykłej porze. Coś tu się nie odbywa jak powinno Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma” - W. Szymborska

Tęsknię..."

Gdy zmarła Ania Przybylska, Oliwia miała 12 lat

Kiedy w październiku 2014 r po ciężkiej i wyniszczającej chorobie zmarła jej mama - Anna Przybylska, Oliwia miała 12 lat. Była dzieckiem, które straciło ukochaną mamę, ale już na tyle dużym, by ją pamiętać i pielęgnować w sercu wspólne chwile. Jedną z nich uwieczniła na niepublikowanej dotąd fotografii, obie są na niej lekko uśmiechnięte i wyrazie szczęśliwe w swoim towarzystwie. Po niemal 10 latach, które minęły od śmierci gwiazdy, Oliwia jest już dorosłą młodą kobietą, ale pamięć wspólnych chwil z mamą nadal w niej żyje. Czy pogodziła się ze stratą najbliższej osoby? Z tym chyba nie można się pogodzić. Pod jej postem jedna z obserwatorek napisała: "W sercu i myślach zawsze będziecie już razem. Ten smutek nie przemija, uczymy się z nim żyć".

Internauci ślą Oliwii słowa wsparcia. W Dnu Matki to wyjątkowy gest

Oliwia ma wsparcie w rodzinie, ale także wśród internetowej społeczności. Dziewczyna od jakiegoś czasu próbuje swoich sił w show-biznesie. Może pójdzie w ślady mamy i również zostanie aktorką? Już ma na swoim koncie pierwsze role - w serialu "Gliniarze" oraz w filmie "Niuniek". Brała również udział w "Tańcu z gwiazdami". Aktywnie działa w mediach społecznościowych - jej konto na Instagramie obserwuje ponad 270 tyś. osób. Wiele z nich pośpieszyło dziś ze słowami otuchy. Jedna z internautek w pięknych słowach pocieszyła dziewczynę: "Część Ani została w Tobie i w Twoich braciach. To najpiękniejsza sprawa, że my mamy możemy po sobie zostawić jakaś cząstkę. A po Tobie widać ze jesteś cudowną osoba, dobrą, dowcipną i z dużym dystansem do siebie. Ściskam mocno".

