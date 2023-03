Oliwia Bieniuk dostała rolę w serialu! Internauci nie zostawili na niej suchej nitki

Oliwia Bieniuk wystąpiła w "Gliniarzach"! Zagrała u boku Moniki Miller. Internauci nie szczędzili przykrych słów

Oliwia Bieniuk bardzo chce iść w ślady sławnej mamy i też zostać aktorką. 20-latka zaczynała od występów w "Tańcu z gwiazdami", a gdy zrobiło się o niej głośno, postanowiła na dłużej zaczepić się w showbiznesie. W październiku zeszłego roku Oliwia Bieniuk została studentką Warszawskiej Szkoły Filmowej Bogusława Lindy, tak by zdobyć wykształcenie i móc grać w serialach czy filmach z dyplomem. Jakie są tego skutki? Czy Oliwia Bieniuk ma talent aktorski? Teraz można już zacząć to pomału oceniać, bo córka Ani Przybylskiej i Jarosława Bieniuka zdobyła rolę w serialu Polsatu "Gliniarze". Jak jej poszło? Kogo gra Oliwia Bieniuk?

Oliwia Bieniuk w "Gliniarzach". Kogo zagrała? Czy dobrze wypadła na ekranie?

Oliwia Bieniuk gra w serialu "Gliniarze" Julię Szwarc, krewną policjanta, która przyjeżdża do Warszawy, by studiować psychologię. W odcinku, którego fragmenty znalazły się na polsatowskim TikToku, córka Ani Przybylskiej gra u boku Moniki Miller, wnuczki Leszka Millera. Julia Szwarc wchodzi do pokoju, w którym pracują policjanci i zaczepia Monikę Miller pytaniem o wi-fi. Potem rozmawiają o tatuażach. "A w ogóle to fajne dziarki, nie wiedziałam, że pozwalają na nie w policji" - mówi postać Oliwii. Co na to komentujący? Większość nie zostawiła suchej nitki na biednej Oliwce! "Aktoreczka po znajomosci" - grzmią niektórzy. "Masakra niestety Bieniuk zepsuła ten odcinek, nie będę już oglądała gliniarzy" - rozpacza inna internautka. "Cała mama Super Oliwcia spełniaj swe Marzenia" - piszą ci, którym z kolei się podobało.

