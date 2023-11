Syn słynnego amanta PRL wziął ślub z chłopakiem. Teraz walczy przed sądem o jego ważność

Jakub Kowalski swój gejowski ślub wziął w 2022 roku, gdy mieszkał w Amsterdamie. Jego wybranek także ma na imię Kuba. Teraz panowie mieszkają w Warszawie i chcą by ich związek był w Polsce legalny. Dlatego złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego specjalne pismo, by uzyskać ważność ślubu na terenie Rzeczpospolitej.

- Nie używam określenia „mój mąż”, no chyba że odbieram jakiś polecony na poczcie dla Kuby, bardzo lubię wyraz twarzy pani w okienku kiedy mi go wydaje. Jak wróciliśmy do Polski Kuba uznał, że naturalną konsekwencją naszego myślenia o ślubie jest pójście do sądu i walka o uznanie go w PL. No i toczy się ta walka już jakiś czas, będzie to według prawniczki trwało około siedmiu lat. Nie pisałem o tym na socialach, w sumie nie wiem dlaczego, bo między innymi dla takich spraw prowadzę tutaj konto. a więc oto foto sprzed rozprawy, pozdro i dobrego dnia - napisał na Instagramie syn Władysława Kowalskiego i Moniki Sołubianki.

Przypomnijmy, że o Kubie zrobiło się głośno, gdy wziął ze swoim znanym tatą udział w akcji Kampanii Przeciw Homofobii pt. "Rodzice, odważcie się mówić". Na billboardach można było zobaczyć podpis: "Władysław, ojciec geja – Syn nauczył mnie, jak ważne jest być sobą".