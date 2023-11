Synowa Macieja Damięckiego pożegnała go we wzruszającym wpisie. Łzy same spływają do oczu

kaja 16:29 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Śmierć Macieja Damięckiego poruszyła całe środowisko artystyczne w Polsce. Aktor zmarł w wieku 79 lat i pozostawił rodzinę pogrążoną w żałobie. Jego córka, Matylda Damięcka opublikowała na Instagramie wzruszającą grafikę okraszoną słowami "Pa tatku", a teraz swoje słowa pożegnania opublikowała synowa. To wzruszający wpis, który pokazuje, jakim wspaniałym teściem i dziadkiem był Maciej Damięcki.