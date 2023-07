Szczęki nam opadły, gdy Maria Peszek przestawiła swoją miłość! "Moja żona - Edek".

Maria Peszek partner. Edek to człowiek cienia

Maria Peszek, która jest córką aktora Jana Peszka, postanowiła się otworzyć i w rozmowie z Plejadą i opowiedziała o swoim związku. Okazuje się, że ze swoim partnerem jest już od niemal 30 lat! W świecie show-biznesu tak długie relacje raczej należą do rzadkości. Jak zdradziła piosenkarka, Edward, zwany przez nią "Edkiem", sam o sobie mówi, że jest... "żoną". - Ja rozumiem zawartą metaforę, rozumiem czułość, z jaką to mówi, ale też na każdym kroku, kiedy jest to możliwe, podkreślam - uszanowawszy Edka potrzebę i bardzo wyraźny sygnał, że zawsze chce być "człowiekiem cienia" - że Marii Peszek nie ma bez mojego partnera. Jest siłą sprawczą i tak naprawdę to od niego zależy, czy jestem w stanie funkcjonować, przede wszystkim twórczo, dlatego że daje mi poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa, które jest niezbędne, by się poruszać w ekstremalnie radykalnych rewirach, w które się zapuszczam, robiąc własną sztukę - tłumaczyła Maria Peszek.

"Żona" Marii Peszek ma klucz do jej wrażliwości

Córka Jana Peszka jest zachwycona swoim partnerem. - To człowiek, który pozwala mi wykrystalizować pomysły. Który porządkuje idee. Który ogarnia wszystkie moje działania managementowo. Który projektuje okładki moich książek i płyt. Który wymyśla plakaty. Który jest dyrektorem wszystkiego, co się dzieje na scenie. Z którym się wykłócam o to, w co będę ubrana, jak będę wyglądać, jakie światła zrobimy. Nieskończoną ilość funkcji pełni moja żona - Edek - podkreśliła Maria Peszek i dodała, że jej partner jest "superczuły i ma tajny klucz do mojej wrażliwości". Taka "żona" to prawdziwy skarb.

