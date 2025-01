Justyna Steczkowska to jedna znana jest ze swojego pięknego głosu. Artystka spełnia się nie tylko jako wokalistka, ale również projektantka mody, kompozytorka, skrzypaczka, a także autorka tekstów. Czasami zdarzy się jej wystąpić jako aktorka filmowa lub teatralna. Gwiazda mimo dojrzałego wieku cały czas zachwyca wiernych fanów pięknym wyglądem. Niedawno zdradziła swój przepis.

Justyna Steczkowska tak dba o młody wygląd

Justyna Steczkowska od lat zachwyca nie tylko pięknym głosem, ale i urodą. Szczupła sylwetka, bujne włosy i zero zmarszczek to jej znak rozpoznawczy. Mimo iż ma 52 lata, to można by jej dać dwadzieścia lat mniej.

Niedawno na InstaStories wokalistki pojawił się wpis, w którym wyjawiła, jak dba o to, by zachować młodość. Aż trudno w to uwierzyć.

Sauna po treningu i lodowata woda!!! Cudowne dla zdrowia i kondycji skóry - wyjawiła Justyna Steczkowska w sieci.

Justyna Steczkowska zdradziła przepis na szczupłą sylwetkę

Jakiś czas temu Justyna Steczkowska udzieliła wywiadu dla portalu Kobieta, w którym opowiedziała, jak na co dzień wygląda jej pielęgnacja. Na jaw wyszło, że artystka lubi sięgać po krem bb oraz odżywkę do rzęs. Ważne jest też dla niej zdrowe odżywianie oraz ruch. Istotne jest też nawilżanie skóry.

Następnie obowiązkowo wypijam sok ze świeżych warzyw i owoców z dodatkiem witaminy D3, K2 i MK7 oraz małą łyżeczką naturalnej witaminy C. Później biorę prysznic i myję włosy – wyjawiła Steczkowska portalowi kobieta.pl.

Dodatkowo gwiazda nie zapomina również o regularnym treningu. Chodzi na siłownie, a także ćwiczy jogę.

Skóra i ciało lepiej wyglądają po nim w stroju kąpielowym. Sprawdziłam to na sobie! Po czterdziestce zaczęłam intensywnie ćwiczyć. Chodzę na siłownię, ćwiczę jogę, a teraz najczęściej EMS. Zajmuje mniej czasu niż zwykły trening, a efekty są imponujące. Oprócz tego piję dużo dobrej wody – powiedziała Steczkowska w wywiadzie dla kobieta.pl.

