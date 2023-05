Straszne przekleństwo na antenie TVN24! Satyryk obraził znanego dziennikarza?

Piotr Jacoń nie tak dawno ogłosił publicznie, że jest ojcem transpłciowej córki, Wiktorii. Dzięki temu wyznaniu prezenter TVN24 stał się nieformalnym rzecznikiem rodzin, które mają podobne problemy., rozpoczął cykl wywiadów, w których rozmawiał z rodzicami dzieci LGBT+. Wydawać by się mogło, że stacja, w której pracuje jest wrażliwa na tym punkcie. Okazuje się, że nie do końca. W czasie satyrycznego programu "Szkło kontaktowe", doszło do niezręcznej sytuacji. Satyryk Krzysztof Daukszewicz palną żart o płci dziennikarza. - A jakiej płci on dzisiaj jest? - zapytał Sianeckiego. Ten szybko połączył się z Jaconiem, który przedstawił w skrócie najważniejsze wydarzenia dnia. Było widać, że prezenter jest mocno zmieszany.

Na koniec programu było słychać, jak Krzysztof Daukszewicz przeklina! - Chyba ja pier***łem głupotę - było słychać z ust satyryka, który chyba nie wiedział, że jest jeszcze na antenie. Wideo z wpadki TVN24 szybko trafiło do mediów społecznościowych.

Przypomnijmy, że Krzysztof Daukszewicz jest ojcem aktora Grzegorza Daukszewicza, byłego gwiazdora serialu "Na dobre i na złe", który przez nieżyjącą już matkę Małgorzatę spokrewniony jest ze Zbigniewem Zapasiewiczem.

Piotr Jacoń ma transpłciowe dziecko. A tak wyglądają żarty jego kolegów z TVN24:pic.twitter.com/ksI43xwTZ2— Samuel Pereira (@SamPereira_) May 16, 2023

