Szok, co Kożuchowska wyprawiała w aucie! Takie rzeczy robi się w zaciszu domowym

Małgorzata Kożuchowska to prawdziwa ikona, znana nie tylko ze swoich umiejętności aktorskich i licznych ról, ale także z tego, że zawsze jest nienagannie, stylowo ubrana. Makijaż, włosy, ubrania - w przypadku stylu Małgorzaty Kożuchowskiej nie ma żadnej przypadkowości. Ale to, co gwiazda serialu "Rodzinka.pl" wyprawiała ostatnio w aucie, zadziwi nawet jej największych fanów. Takie rzeczy robi się (zazwyczaj) w zaciszu domowym! Wyciekło zdjęcie, musicie to zobaczyć.