Szok, jak Piaseczny potraktował Kukulską. Tego się po nim nie spodziewaliśmy. "Przepraszał mnie"

Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny w 2016 roku piastowali stanowiska trenerów w popularnym programie "The Voice of Poland". Obojgu bardzo zależało na tym, by to ich podopieczny zwyciężył show, ponieważ oboje byli przekonani, że znaleźli prawdziwy diament. Nikt nie spodziewał się jednak, że takie sceny rozgrywały się za kulisami między artystami. Natalia Kukulska podczas jednego z ostatnich wywiadów wyznała, że epizod w "The Voice of Poland" pamięta jak przez mgłę, ponieważ była wtedy w ciąży i różne rzeczy w jej głowie się działy. - Buzowało wszystko, było dużo emocji. Pamiętam nawet, że starliśmy się z kolegą Andrzejem Piasecznym i byłam zaskoczona, że taka jest tam walka o uczestników - stwierdziła Natalia Kukulska w rozmowie z "Wirtualną Polską". Jednocześnie przyznała, że też poszła na całość, bo uważa, że ma u siebie "prawdziwe złoto", którym była wówczas wokalistka Anna Karwan. Ostatecznie uczestniczka nie wygrała, co zdaniem wielu internautów było oburzającą decyzją. Wygrana powędrowała do Mateusza Grędzińskiego, który też miał świetny głos. A jak zakończyła się sprzeczka między Kukulską a Piasecznym? Po latach doszło do szczerej rozmowy. Szczegóły poniżej.

Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny pogodzili się po latach. "Chyba nigdy nie mówiłam tego publicznie"

Natalia Kukulska wyznała, że po raz pierwszy mówi publicznie o swoim konflikcie z Andrzejem Piasecznym. Podczas pobytu w "The Voice of Poland" w głowie jej się nie mieściło, że jurorzy mają najwięcej uwag do Ani Karwan, która miała przewyższać w jej ocenie innych uczestników swoimi umiejętnościami.

- Tymczasem ci, którzy fałszowali, słyszeli że są wspaniali i cudowni. Ja się wkurzałam na to, bo gdzieś tam czułam niesprawiedliwość. Nie do końca ze wszystkim czułam się OK, ale kolega Andrzej po latach mnie przeprosił. To było takie słodkie - stwierdziła Natalia Kukulska w "Wirtualnej Polsce".

Wokalistka mówi, że aktualnie jej relacje z Piasecznym są w porządku. Ostatnio artyści mieli okazję razem występować na różnych scenach podczas licznych wydarzeń. - Teraz jest bardzo miła atmosfera, pamiętam taką miłą i szczerą rozmowę. Super, jak ludzie są ze sobą szczerzy i życzliwi wobec siebie, bo ta życzliwość jest dziś na wagę złota - podsumowała Natalia Kukulska.

Zobacz również galerię zdjęć: Natalia Kukulska pochwaliła się piękną córką

Sonda Którego jurora 15. edycji "The Voice of Poland" lubisz najbardziej? Lanberry Michała Szpaka Kube Badacha Tomsona i Barona

Autor: