Rod Stewart, którego hity znają ludzie na całym świecie, także w Polsce, w styczniu 2025 roku skończy 80 lat. Legendarny muzyk, znany między innymi z takich utworów jak "Sailing", "I don't want to talk about it" czy "Have you ever seen the rain", nie zdecydował się na przejście na emeryturę, jeszcze niedawno dając kolejne koncerty. Tym bardziej jego ostatnie słowa, które padły w wywiadzie dla "The Sun", mogą zaszokować jego najwierniejszych fanów. Rod Stewart brzmi tak, jakby wręcz żegnał się z życiem. Obecny na scenie od sześciu dekad mężczyzna wyznał, że zdaje sobie sprawę z upływającego czasu i wie, że zostało mu niewiele czasu, a jego dni "są policzone". Ma na koncie mnóstwo sukcesów, nie tylko muzycznych - został bowiem uhonorowany tytułem szlacheckim przez królową Elżbietę II, a na rycerza mianował go sam książę William w Pałacu Buckingham. Skąd więc takie słowa o przemijaniu? - Zdaję sobie sprawę z tego, że moje dni są policzone, ale się nie boję - powiedział Rod Stewart w wywiadzie dla "The Sun". Potem zaczął mówić o śmierci. Szczegóły poniżej.

Szok! Legendarny muzyk żegna się z życiem?! Mówi, że jego dni są policzone. "Ostatnie kilka lat"

Rod Stewart powiedział, że taki los, czyli śmierć, czeka każdego z nas i jest to dla niego pewnym "pocieszeniem". - Wszyscy w pewnym momencie musimy odejść - stwierdził legendarny muzyk i szybko dodał, że nie zamierza spowalniać z powodu swojego wieku. Będzie żył tak mocno, jak tylko się da.

- Zamierzam cieszyć się sobą przez te ostatnie kilka lat tak bardzo, jak tylko mogę. Mówię kilka. choć prawdopodobnie kolejne piętnaście spokojnie mógłbym to robić - powiedział Rod Stewart.

Na koniec podsumował, że nie jest już młodzieńcem, lecz stara się dbać o siebie, regularnie ćwiczyć - od trzech do czterech razy w tygodniu. Szczególną opieką otoczył również swój głos, który - jak wiemy - jest jego darem. Tego typu wyznania zaniepokoiły fanów Stewarta, którzy mają nadzieję, że muzyk jeszcze długo będzie ich cieszył swoją twórczością i - po prostu - obecnością. Tego życzymy mu także w redakcji "Super Expressu".

Sonda Lubisz muzykę Roda Stewarta? Tak Nie przepadam Może być