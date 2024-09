Szok! Mata kupił swoim rodzicom willę z basenem! Ma rozmach

QUIZ Krzysztof Krawczyk czy Krzysztof Klenczon? Kto to śpiewał? Parostatek, Kwiaty we włosach, Chciałem być

Mata kupił rodzicom willę z basenem. Wykosztował się?

Mata - Michał Matczak - jest raperem, który praktycznie z dnia na dzień zrobił wielką karierę. Dwa wielkie hity nastolatka, który opisał życie rówieśników z warszawskiego liceum, były na ustach połowy Polski. "Patokreacja" i "Patointeligencja" miały mocne, bardzo szczere teksty, a ich autor stał się gwiazdą tak wielką, że jednym ruchem trafił do reklamy Mc'Donalda.

"4 wille na Marymoncie"

W utworze "Parokreacja" Mata obiecał rodzicom "4 wille na Marymoncie" (dzielnica Warszawy, przyp. red). Jak wyśpiewał nastolatek ma to być rewanż za to, że go za własne pieniądze wykształcili. No i teraz już Mata ma takie pieniądze, że zaczął tę obietnicę spełniać.

Obietnica zakupu 4 willi dla rodziców pojawiła się dokładnie w utworze "Patokreacja", poniżej znajdziesz dokładny cytat z tekstu Maty.

A jak już zarobię kaskęTo oddam rodzicom za edukację i kupię cztery wille na MarymoncieChociaż już mają ze cztery inne

Mata ukrywa swoją prywatność

Mata z reguły nie mówi nic fanom o swoim życiu prywatnym. Na jego profilu na Instagramie można znaleźć głównie obrazki promocyjne, związane z jego twórczością, nowymi klipami i innymi projektami. Mata z zasady nie udziela wywiadów, nie widać go na ściankach i unika wielkich imprez. Wyjątek zrobił np. dla Roxie Węgiel, na której ślubie pojawił się osobiście z ukochaną Natalią Wencel. Uwagę zwracał ubiór rapera, który wyglądał, jakby był o 3 numery za duży.

Po kilku latach kariery, Michał Matczak ujawnił - obecnie 24-latek - że jest w spektrum autyzmu. Jak sam stwierdził, jest to jego "supermoc". Teksty Maty są bardzo mocne, a jego szczere opisy tego, co tak naprawdę wyczyniają nastolatki, "włos jeżą" ich rodzicom na głowie, co często dawali znać w komentarzach. Dziś państwo Matczakowie dumnie pozują z synem nad basenem willi, którą im kupił.

Kim są rodzice Maty?

Rodzice Maty, szczególnie mama Arletta Śliwińska-Matczak, czasem wypowiada się o karierze syna w mediach, szczególnie na początku bywała gościem śniadaniówek. Ojciec rapera, Marcin Matczak jest znanym warszawskim prawnikiem, aktywnie udzielającym się w internecie. Od początku stoi murem za synem, kibicując mu w rozwijaniu talentu. Arletta Śliwińska-Matczak jest nauczycielką języka angielskiego.

Od teraz państwo Matczakowie mogą być dumni, że ich bogaty syn spełnił swoją obietnicę i podziękował im za lata wsparcia, piękną willą z basenem. Gratulujemy!

