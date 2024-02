Szok! Pilny ZWROT AKCJI w sprawie Tomasza Kammela! Zobaczymy go na antenie TVP?

Tomasz Kammel został niedawno zwolniony po 27 latach pracy w TVP. Rewolucja w mediach publicznych upomniała się nawet o niego i jego partnerkę antenową Izę Krzan, choć prezenter jeszcze niedawno zapewniał, że nie zniknie z programu "Pytanie na śniadanie", to prawda okazała się jednak brutalna. Gdyby tego było mało, kilka dni temu media obiegła informacja o tym, że jego rolę prowadzącego w "The Voice of Poland" mogą po nim przejąć m.in Robert El Gendy, a za Małgorzaty Tomaszewskiej możemy zobaczyć Barbarę Kurdej-Szatan! Teraz informator mówi o przyszłości Tomasza Kammela!

"The Voice of Poland". Tomasz Kammel jednak zostanie w programie?! Nowe fakty!

Wiele wygląda na to, że TVP nie pozbędzie się tak szybko Tomasza Kammela. Jak donosi portal "Shownews", prezenter ma poprowadzić finał "The Voice of Kids", a także jest brany pod uwagę prowadzenia "The Voice of Poland".

- Wszystko jest już zmontowane, dlatego nikt nie wyobraża sobie, żeby nagle finał poprowadził ktoś inny. To jest praca z dziećmi, nie da się wejść do programu z ulicy. Podobnie z "The Voice of Poland" - mówi informator dla portalu "ShowNews".

Informator zapewnia, że produkcja nie odważy się zamienić Tomasza Kammela na innego prowadzącego.

- Tomek prowadził dwie ostatnie edycje praktycznie sam i ma ogromne doświadczenie. Nawet Olek Sikora nie został zaproszony na główną scenę, tylko relacjonował zza kulis. Nikt nie wymieni Kammela na El Gendy'ego. To zbyt duże ryzyko - dodaje informator.

