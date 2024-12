Szok! Sandra Kubicka ma 11-letnią córkę! Mamy zdjęcia

Miesięcznica pojednania Dody z Edytą Górniak. Nagle jedna wypaliła: "Nie wiem, co mi odbiło"

Kubicka pokazała zdjęcie z córką! To 11-latka!

Sandra Kubicka w lecie urodziła syna Leonarda. Dziecko jest owocem jej miłości z Alkiem Baronem i "oczkiem w głowie" małżonków. Tymczasem modelka zaskoczyła wszystkich zdjęciem nie z synkiem, a z córką! Okazuje się, że ta piękna panna ma już 11 lat - zobacz zdjęcie na końcu tekstu!

Kubicka pokazuje to na Instagramie

Kubicka i Baron to jedna z najgorętszych par w polskim show biznesie. Piękna modelka i muzyk prowadzą aktywnie profile na Instagramie, gdzie korzystają z popularności, pokazują fragmenty swojego życia. To nie tylko "podgrzewanie atmosfery", ale często też współpraca reklamowa. Kubicka została też uznana za jedną z mam, których głos jest ważny w historiach o urokach i cieniach macierzyństwa. Kiedy celebrytka wrzuciła na swój profil na Instagramie, zdjęcie z córką, w sieci zawrzało. To nie tylko Leoś jest całym światem pięknej mamy?

Sandra Kubicka podbiła świat mody, biorąc udział w kampaniach popularnych marek odzieżowych. Karierę zaczynała w USA, w Polsce ją komercjalizuje. Dziś Kubicka to po prostu sprawna biznes woman. No i mama, jak się okazuje nie tylko na jeden etat.

Od Tańca z gwiazdami do kapeluszy

Polacy dowiedzieli się o istnieniu Kubickiej dzięki jej walce o Kryształową Kulę w "Tańcu z gwiazdami”. W show dotarła do półfinału, po czym posypały się oferty reklamowe. Kubicka pokazała się też widzom jako prowadząca programy: “Rytmy Dwójki” i “Love Me or Leave Me”. Modelka ma dziś już własną linię kapeluszy, perfum i cateringu. Jak znalazła w tym wszystkim czas na miłość?

Sandra Kubicka i Baron są ze sobą od trzech lat, 6 kwietnia 2024 roku stanęli na ślubnym kobiercu. 16 maja, przed czasem urodził się Leoś. W grudniu 2024 roku Kubicka pokazała zdjęcie, które opisała: "Jaka matka taka córka". Na fotografii modelka trzyma na rękach maleństwo, które jak się okazuje ma już 11 lat.

W ten sposób Kubicka określiła jednego z trzech piesków rasy shih tzu, które rodzina wychowuje. Kubicka i Baron są "rodzicami": Lily, Luny i Lucky.

