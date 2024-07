Szok! Tak naprawdę wygląda Adriana Kalska bez grama makijażu. Za to jakie walory!

Kalska zmyła makijaż i pokazała dekolt!

Adriana Kalska rozkochała w sobie widzów "M jak miłość", kiedy wkroczyła do życia Marcina Chodakowskiego po śmierci jego ukochanej Kasi, granej przez Agnieszkę Sienkiewicz. Jej serialowa rola Izy długo była absolutną faworytką fanów serii, ale prywatne rozstanie z Mikołajem Roznerskim sprawy skomplikowało. Scenarzyści telenoweli napisali dla bohaterki Kalskiej zdradę męża, rozwód i ślub z nowym ukochanym. Dla Kalskiej to niekoniecznie dobre rozwiązanie. Fani serialu długo byli na nią zwyczajnie wściekli. Na szczęście czas uleczył rany wiernych widzów serii, a Kalska dopieszcza swoich fanów na Instagramie. I to jak!

Jak wygląda Kalska bez makijażu?

Tym razem Adriana Kalska pokazała zdjęcia z rajskiej plaży, na której najwyraźniej wypoczywa od trudów na planie "M jak miłość" w trasie teatralnej po Polsce. Gwiazda na zdjęciach wystąpiła bez grama makijażu, żądnych wydłużonych, czy podkręconych rzęs, czy czerwonej szminki na ustach. Aktorka zaprezentowała się światu tak, jak ją "pan Bóg stworzył". Kalska na plażę założyła dżinsy i najpewniej górę od stroju kąpielowego w panterkę - bardzo fikuśny biustonosz, wiązany na plecach, za to z przodu pokazujący całkiem sporo. Trzeba przyznać, że Kalska na wakacjach prezentuje się niezwykle seksownie!

- Pięknie pani wygląda 😍 widać że lato pani służy🥰 - fani tłumnie przybyli z komplementami na profilu Kalskiej na Instagramie.

- Śliczna moja kocham ❤️

- Super PIĘKNA wow pozdrawiam 🔥🔥🔥😍❤️🌹

- Zjawiskowo ❤️❤️❤️

- Pięknie , wakacyjnie . Pozdrawiam.

- To jest strój kąpielowy czy top ?? Ładny,uwielbiam panterkę 😍

Kalska odchodzi z M jak miłość?

Jeszcze przed urlopem Kalska na swoim profilu na Instagramie wrzucała mnóstwo zdjęć ze swoimi serialowymi dziećmi z "M jak miłość". Pojawiło się nawet wspomnienie jej wielkiej miłości z Marcinem Chodakowskim. Wszystko to zaraz po tym, jak bohaterka Kalskiej wyleciała z nowej czołówki telenoweli. Czy gwiazda zawalczy o powrót do łask serialowej rodziny, czy rzadziej żegna się z serią, która przyniosła jej sławę?

