Szokująca wiadomość. Nie żyje wokalistka grupy Crazy. Danielle Moore miała tylko 52 lata

Jesteśmy zdruzgotani, ogłaszając niewiarygodną i szokującą wiadomość, że nasza piękna Danielle Moore zmarła w nagłych okolicznościach. To stało się w piątkowe popołudnie 30 sierpnia. Sami nie możemy uwierzyć w i wiemy, że i Wy nie będziecie mogli uwierzyć. Dała nam tak wiele i tak bardzo ją kochamy. Nasze serca są złamane. Potrzebujemy czasu, aby "przetrawić" to, co się stało. Danielle wiodła życie napędzane miłością, współczuciem, ludźmi i muzyką. Przeżyła wspaniałe życie. Będziemy za nią tęsknić całym sercem - napisali muzycy z zespołu Crazy P. na Instagramie.