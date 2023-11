Ewa Błaszczyk w "Pytaniu na śniadanie" mówiła o nadziei: "Jeśli tego typu rzeczy idą do przodu, to to jest nadzieja, nie tylko dla śpiączki"

Ewa Błaszczyk była gościem Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w "Pytaniu na śniadanie". W porannym paśmie TVP opowiadała o swojej walce o życie córki. Aktorka przyznała, że po tylu latach powrót świadomości u Oli byłby cudem, ale medycyna idzie do przodu, a wyniki badań dają jej ciągle promień nadziei. - Mamy radę naukową, w której śledzimy ludzi, naukowców z całego świata. Będziemy chcieli to wdrażać w Polsce. To są nieinwazyjne metody bodźcowania mózgu - wyjaśniła. - Jeśli to działa, to wszystko się poprawia, w tym mózg. Wykorzystuje się też światło, pole magnetyczne, komórki macierzyste z własnej skóry. Jeśli tego typu rzeczy idą do przodu, to to jest nadzieja nie tylko dla śpiączki, ale dla wszystkich chorób neurodegeneracyjnych mózgu, a wiadomo, że jest tego coraz więcej i w coraz młodszym wieku nas to dopada - dodała z nadzieją.

Ewa Błaszczyk kupiła dom na Sycylii, chce zabrać tam Olę

Prowadzący zapytali Ewę Błaszczyk o to, jak przez tyle lat udaje jej się radzić sobie emocjonalnie w tak trudnym położeniu. Aktorka przyznała, że swoisty wentyl bezpieczeństwa stanowi jej praca. To dzięki niej ma odskocznię, chwile oddechu. Dodała także żartobliwie, że jest a baterie słoneczne. ilekroć potrzebuje zastrzyku energii wybiera się w miejsca, gdzie jest ciepło i słonecznie, aby się zregenerować. Teraz ma to nieco ułatwione, bo za pieniądze ze spadku po rodzicach kupiła domek na Sycylii. - Niejako w prezencie od rodziców dostałam taką możliwość, że mogłam sobie kupić coś nad ciepłym piaskiem i morzem na Sycylii - opowiadała. - Gdzieś z tyłu głowy jest coś takiego, że może kiedyś, zanim odejdę, zawiozę tam Olę.

O Ewie Błaszczyk

Ewa Błaszczyk jest cenioną aktorką i wokalistką. Jej recitale zawsze przyciągają pełne sale widzów. Od lat artystka zajmuje się również działalnością społeczną. Założona przez nią Fundacja "Akogo" odnosi ogromne sukcesy w wybudzaniu dzieci i dorosłych ze śpiączki. Jej córka Aleksandra jest w takim stanie od 2000 r., kiedy jako mała dziewczynka zakrztusiła się połykając tabletkę. Od tamtej pory aktorka robi wszystko, by Ola mogło jeszcze żyć normalnie.

