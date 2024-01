Szokujące informacje o młodej aktorce hitu TVP. Pozuje bez ubrań na profilu dla dorosłych

Artur z "Rolnik szuka żony" musiał zrezygnować ze swoich planów na "łowy". Zrobił to dla nowej ukochanej?

W serwisie OnlyFans można znaleźć konta znanych polskich celebrytek. Serwis theprive.pl podaje, że są to m.in. Klaudia Kołodziejczyk (24 l.), influencerka, youtuberka i trenerka personalna znana jako Sheeya, modelka i zawodniczka MMA Kamila Smogulecka (29 l.) znana jako Zusje i Luxuria Astaroth (wystąpiła w teledysku do piosenki "My Słowianie" Cleo i Donatana), Dagmara Szewczyk zawodniczka Fame MMA, Ada Śledź (25 l.) z "Love Island" oraz Monika Laskowska (48 l.), która nazywana jest Najlepszą Polską Dziennikarką i ma za sobą walki MMA i udział w produkcjach filmowych.

Teraz dzięki serwisowi Nudografia.pl, który publikuje nagie kadry polskich aktorek z filmów i seriali, dowiadujemy się, że kolejną ze znanych Polek, która publikuje zdjęcia na OnlyFans jest Edyta Bełza. Aktorka znana z "Na sygnale", Ojca Mateusza" i "Czarnej owcy" pokazuje także odważne zdjęcia na Instagramie. W 2021 roku ujawniła, że była molestowana seksualnie przez aktora, Bartłomieja M (57 l.), gdy miała zaledwie 16 lat. Mężczyzna, który był działaczem PiS zaprosił ją do udziału w sesji zdjęciowej. Niedawno został oskarżony przez prokuraturę o popełnienie 14 przestępstw przeciw wolności seksualnej, w tym gwałt na nieletnich.

Według Bełzy, aktor miał dać jej drinka, w którym najpewniej była pigułka gwałtu. - Odcięło mnie od ciała. Protestowałam, on bił mnie po twarzy, gryzł mnie i wtedy na chwilę straciłam przytomność. Ocknęłam się, jak pytał, czy podniecałoby mnie, gdybym miała 12 lat, a robiłby mi to mój tata albo brat - mówiła w "Uwadze". Miał także wsadzić rękę w jej majtki. – Czułam, że może dojść do gwałtu - wyznała wtedy Bełza.