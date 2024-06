Szokujące kulisy aresztowania Justina Timberlake'a! Policjant nie miał pojęcia, co robi!

Kulisy zatrzymania Timberlake'a. Policjant nie wiedział, kogo aresztuje

Kiedy Justin Timberlake trafił za kratki, poinformowały o tym prawie wszystkie media na świecie. Wielki gwiazdor muzyki i filmu został zatrzymany, kiedy pijany wsiadł do samochodu pod nocnym klubem w Hamptons w stanie Nowy Jork. Wydarzenie miało miejsce pół godziny po północy z poniedziałku na wtorek, 17-18 czerwca. Teraz na jaw wyszły szokujące kulisy tej akcji.

Timberlake nie robił scen

- Justin wyjechał o godz. 00.30 i został zatrzymany zaraz potem. Nikt nie został ranny i nikt nie robił scen - zeznał świadek wydarzenia.

Wg relacji tego samego świadka, Timberlake został namierzony przez policję zaraz po tym, jak opuścił modny klub, wsiadł do samochodu, ruszył i nie zatrzymał się na znaku stop. Gdy Timberlake zaczął jechać "wężykiem" śledzący go policjanci dokonali aresztowania. Wszystko zostało nagrane policyjną kamerą. Dzięki temu na jaw wyszły szokujące fakty z policyjnej akcji.

Policjant nie wiedział, kogo aresztuje

Page Six ujawniło, że funkcjonariusz aresztujący Justina nie miał pojęcia, z kim ma do czynienia! Policjant nie rozpoznał imienia i nazwiska Justina Timberlake'a! Zdaniem świadków gwiazdor starał się wywinąć od kłopotów i w tym celu powołał się na swoją trasę koncertową. Wspomniał wręcz policjantowi, że "to zdarzenie ją zrujnuje". Tłumaczenie nie przekonało jednak policjanta, który nie miał pojęcia, kim Timberlake jest i o jakiej trasie wspomina.- Jaką trasę - miał dopytywać zdezorientowany funkcjonariusz.- Światową - Pudelek.pl cytuje odpowiedź piosenkarza z podanego źródła. We wtorek rano Justin Timberlake został wypuszczony z aresztu i stawił się w sądzie. Tam okazało się, że gwiazdor będzie musiał pojawić się na kolejnej rozprawie 26 lipca 2024 roku. To może oznaczać wielki smutek dla polskich fanów wokalisty. Tego dokładnie dnia Timberlake ma zaplanowany koncert w Krakowie. Czy dojedzie na występ? Timberlake'a reprezentuje go adwokat od spraw karnych Ed Burke Jr. Jaką taktykę przyjmie w obecnej sytuacji gwiazdora na razie nie wiadamo. Będziemy informowali o zmianach na bieżąco.

