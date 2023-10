Szokujące wyznanie wokalistki. Lidia Kopania zdradziła nam, ile lat nie uprawiała seksu!

Jest piękna i utalentowana, ale niestety nie ma szczęścia w miłości. Aż trudno uwierzyć, że tak seksowna kobieta od wielu miesięcy sama sypia, ale Lidia Kopania należy do tych osób, dla których akt seksualny musi wiązać się z uczuciem.

Lidia Kopania dwa lata nie uprawiała seksu!

Po rozwodzie z Igorem, z którym rozstała się ponad cztery lata temu próbowała nawet ułożyć sobie życie. Niestety związek, w którym przez jakiś czas była nie przetrwał. - Z mężem nie dane było nam iść razem przez życie do końca. Pewne rzeczy trudno pogodzić, czasem codzienność i problemy sprawiają, że nawet największe uczucie przegrywa. Igor był moją miłością i moim najlepszym kochankiem. Po rozwodzie próbowałam znaleźć bratnią duszę, ale okazało się to nie niezwykle trudne. Nie jest mi łatwo spotkać mężczyznę, który byłby moją bratnią duszą, wsparciem i żebyśmy byli dopasowani także pod względem potrzeb seksualnych. Dla mnie w związku wszystko musi ze sobą współgrać. Może to dziwnie zabrzmi, ale od dwóch lat nie uprawiałam seksu – wyznaje „Super Expressowi” Lidia. - Czasem brakuje między ludźmi tzw. języka komunikacji. Dla mnie idealny związek to połączenie wspólnych pasji, miłości i namiętności. Kiedy jestem z mężczyzną, którego kocham także seks ma inny wymiar. Nie wyobrażam sobie być z kimś tyko, żeby oszukać samotność. Nie mogłabym uprawiać seksu bez chemii i miłości – dodaje seksowna wokalistka, która swego czasu kusiła swoim seksownym ciałem na rozkładówce „Playboya”.

Lidia Kopania chce się jeszcze zakochać?

Była też ambasadorką damskiej bielizny. Obecnie piosenkarka skupia się na pracy nad nowymi piosenkami, ale nie zamyka się na miłość i namiętność. - Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze spotkam mężczyznę, któremu będę potrafiła zaufać i który mnie pokocha. Na razie jednak nie ma takiego na horyzoncie, więc z pasją oddaję się muzyce. Kiedy jestem w fazie tworzenia nie myślę o cielesnych uciechach. Jestem singielką, nie szukam nikogo na siłę – mówi Kopania. - Dobrze, że potrafię żyć bez seksu, bo w przeciwnym razie musiałabym się chyba wystawić na Allegro – śmieje się gwiazda.

