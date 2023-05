Szymon Majewski ujawnia, dlaczego gwiazdy są zwalniane z Polsatu. Czy on jest poważny?! "Śledztwo ukończone"

Aż trudno uwierzyć, co Roksana Węgiel zrobiła na maturze. Egzaminatorzy musieli się zdziwić

Szymon Majewski w swoim stylu komentuje zmiany w Polsacie

Edward Miszczak - nowy dyrektor programy w Polsacie - wprowadza kolejne zmiany w ramówce stacji. Prace straciły już m.in. Katarzyna Dowbor i Katarzyna Skrzynecka. Podjął także decyzję o zawieszeniu "Tańca z gwiazdami". Z anteny znika również program "Hell’s Kitchen".

Duże roszady w Polsacie postanowił skomentować Szymon Majewski. Zrobił to oczywiście w charakterystyczny dla siebie sposób, czyli z ogromnym poczuciem humoru.

- Moje śledztwo ukończone. Znam powód zwolnień dokonanych przez Edwarda! Pojechałem, sprawdziłem, na trasie przed Polsatem stoi ten znak drogowy! Gdyby nie on, Kasia Dowbor, Mateusz Gessler by pracowali. Ten sam znak stał 12 lat temu przed TVN, kiedy jechałem na rozmowę z Edwardem. Chcecie w Polsacie swoich gwiazd? Zdemontujcie go! TVN wie o tym znaku też i tuszują - napisał, na Facebooku, Majewski.

We wpisie prezenter odniósł się do swojego odejścia ze stacji TVN, kiedy dyrektorem był właśnie Edward Miszczak. Szymon Majewski prowadził na antenie tej stacji programy "Mamy cię" i "Szymon Majewski Show". Powodem rozstania - jak sam tłumaczy - było to, że został twarzą PKO BP.

