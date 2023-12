Ta sałatka śledziowa to hit na święta. Mama Paulli robią ją specjalnie dla niej. Wokalistka podała nam przepis

deck 5:20 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Święta Bożego Narodzenia już za kilka dni! Lada moment kuchniach milionów polskich domów ruszą wielkie przygotowania do świętowania. Z tej okazji postanowiliśmy zapytać gwiazdy, jakich dań nie może zabraknąć na ich świątecznych stołach. Piosenkarka Pulla podzieliła się z nami przepisem na swoją ulubioną sałatkę śledziową. To danie to prawdziwy hit nie tylko na wigilię, ale i na domowy imprezy.