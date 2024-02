Tragiczny los gwiazdora PRL. Jego grób jest w opłakanym stanie

Tadeusz Chyła z wykształcenia był malarzem po Wydziale Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Jako artysta estradowy zadebiutował śpiewając ballady 15 kwietnia 1954 roku w gdańskim teatrzyku studenckim Bim-Bom. Potem związany był z kabaretem To Tu i Wagabunda. Wystąpił także w takich filmach jak: "Do widzenia, do jutra", "Małżeństwo z rozsądku" i "Milion za Laurę". Najbardziej znany był jednak z wykonywania piosenek humorystycznych. W 1966 roku zdobył II nagrodę na festiwalu w Opolu za piosenkę "Ballada o Zenku Dreptaku". Wyróżniono go także za utwór " Ballada o krowie". Najsłynniejszymi piosenkami Chyły były jednak "Panie Kwiatkowski, Panie Kowalski" i "Ballada o cysorzu".

Sukcesy zawodowe niestety nie szły w parze z tymi osobistymi. Jego druga żona, Gala, która była Rosjanką, wyjechała do Paryża, gdzie popełniła samobójstwo. Na jej pogrzebie w cerkwi, Chyła pojawił się kompletnie pijany. Na kolka lat przed śmiercią został zapomniany. Zmarł w wyniku ciężkiej choroby. W 2020 roku zmarła jego żona, Anna, która także była schorowana. Wcześniej zorganizowano nawet zbiórkę pieniędzy by jej pomóc. Niestety zakończyła się porażką. Zdołano zebrać jedynie 601 złotych z planowanych 20 tysięcy złotych.

- Po śmierci artysty jego żona z którą był 38 lat znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Depresja spowodowana odejściem męża, a także kłopoty materialne. Utrzymuje się z pielęgniarskiej emerytury, z której po opłatach zostaje jej około 300 zł. Mieszkanie wymaga remontu. Szczególnie kuchnia i łazienka. Mieszkanie jest dwupokojowe. Pani Anna chce wynająć jeden pokój, co pozwoliłoby uzyskać jej dodatkowy dochód. Wymaga to jednak doposażenia i odnowienia pokoju. Pani Anna ze względu na wiek i stan zdrowia nie jest w stanie sobie dorobić. Tantiemy, scheda po mężu są równe w ostatnich latach zeru. Dlatego kilka osób stara się pomóc pani Annie. Możemy pomóc w remoncie mieszkania ale nie jesteśmy w stanie podołać kosztom materiałów. Stąd prośba o pomoc. Pomóżmy Pani Annie choćby z powodu miłości jaką darzyła swojego męża do ostatnich jego dni - można było przeczytać na stronie zrzutka.pl.

i Autor: mat. własny