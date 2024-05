Tak Krzysztof Rutkowski zaśpiewał na swoim weselu! Istne szaleństwo!

tumm | jkk 10:11

Krzysztof Rutkowski urządził bajeczne wesele i nie szczędził kasy. Odnowienie przysięgi małżeńskiej z żoną Mają Rutkowski przed księdzem to był nieziemski przepych! Sala weselna aż kapała od złota. Detektyw był tak szczęśliwy, że na weselu zaśpiewał! Maja tańczyła obok męża, a cała sala dołączyła się do piosenki o miłości. To robi wrażenie! Co zaśpiewał Krzysztof Rutkowski? Tylko u nas zobaczysz to na zdjęciach!