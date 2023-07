Tadeusz Łomnicki znieważył znaną aktorkę. Upoorzył ją na oczach kolegów

Kiedyś molestowanie czy próba gwałtu były tematami tabu. Dziś kobiety zaczynają przerywać milczenie, kiedy dzieje im się krzywda. Młode aktorki przestają tego rodzaju problemy zamiatać pod dywan. Przy okazji dyskusji o tym, w jaki sposób artystki na planach filmowych są odzierane z intymności, a nawet zastraszane i zmuszane do współżycia, głos zabrała prowadząca spotkanie Beata Kawka.

Szokujące słowa w ustach wybitnego aktora!

Niesamowite jak na studiach zwrócił się do niej Tadeusz Łomnicki (†65 l.). - Ja miałam to szczęście, że zawsze byłam królową lodu, więc mnie nie molestowano. Świat jednak się zmienił. Musimy mówić o tym i zwracać uwagę na niewłaściwe zachowania i stawianie granic… Kiedy jakiś czas temu wyszła na jaw afera z molestowaniem i znęcaniem się psychicznym w szkołach teatralnych, uświadomiłam sobie, że miałam ogromne szczęście, że studiowałam w latach 80-tych i zastanawiałam się jak to się zmieniło? Mnie uczył Holoubek, Łomnicki, Benoit, Ania Seniuk i nigdy by nie przyszło do głowy nikomu, żeby uprawiać mobbing. Przypomniałam sobie, że jedyny, który do mnie powiedział „co ty mi ku**o grasz?” to był Łomnicki. Ale on mógł sobie na to pozwolić, bo myśmy wiedzieli, że on to mówi to z dystansem - wspomniała Beata Kawka.

Beata Kawka dostała niemoralną propozycję od znanego reżysera. Jak zareagowała?

Aktorka w młodości nie weszła również jeden z planów filmowych, choć na castingu była najlepsza, ponieważ nie przespała się z reżyserem. - Z pewnym bardzo sławnym reżyserem skończyliśmy znajomość, kiedy zostałam prawie wybrana do głównej roli. Zaczęły się wówczas podchody z jego strony. Podziękowałam serdecznie i nie zagrałam w tym filmie, w dużym filmie, bo nie pozwoliłam sobie na przekroczenie pewnych granic. Nikt później już nie próbował mnie molestować. Sama też uczyłam młode aktorki pewnej godności i trzymania się na dystans - dodała.

