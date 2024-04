Tajemnica grobu Stanisławy Ryster. Już wiadomo, kim był jej ojciec

Stanisława Ryser zapadła widzom TVP przede wszystkim jako prowadząca teleturnieju "Wielka gra", który prowadziła nieprzerwanie przez 31 lat, aż do 2006 roku, kiedy to program został zdjęty z anteny. Prezenterka miała wielki żal o to, w jaki sposób dowiedziała się o końcu kultowego teleturnieju, który widzowie oglądali przez 44 lata.

Pogrzeb Stanisławy Ryster na Cmentarzu Powązkowskim był bardzo skromny. Pojawili się na nim m.in. Zofia Czernicka, Sławomir Zieliński, Wojciech Pijanowski oraz gracze "Wielkiej gry", którzy przynieśli specjalny wieniec. Nad urną z prochami mamy przemawiała jej córka, Marta, której towarzyszyły dzieci. Stanisława Ryser została pochowana w grobie swoich rodziców, Norberta i Janiny Tirków.

Ojciec legendy "Wielkiej gry" był lekarzem dermatologiem. W czasie wojny Norbert Tirk (+79 l.) mieszkał we Lwowie, gdzie urodziła się jego córka. Tuż po zakończeniu działań wojennych przeniósł się z rodziną do Katowic, gdzie od 1947 do 1955 był ordynatorem oddziału skórno-wenerycznego w miejscowym szpitalu. Z akt Instytutu Pamięci Narodowych wynika, że służył w stopniu podpułkownika w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. W 1955 roku został przekazany do dyspozycji MSW. Zmarł w 1969 roku. Jego żona, Janina Tirk odeszła z kolei w 1993 roku.

