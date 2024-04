Stanisława Ryster była ikoną TVP! Smutne, jak ją potraktowano na koniec! "Zrobili mi świństwo"

"Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" nie odbędzie się przez wybory samorządowe 2024? Polsat zadecydował

Stanisława Ryster przez lata prowadziła emitowany na antenie Telewizji Polskiej teleturniej "Wielka gra". Choć początkowo miała zostać prawniczką, a do telewizji trafiła przypadkowo, to od razu stała się ulubienicą publiczności. Sympatię telewidzów przyniósł jej właśnie program "Wielka gra". W 2006 roku teleturniej niespodziewanie zniknął z anteny. Sposób, w jakim dowiedziała się o tym prezenterka, był szokujący. Przez lata czuła ogromny żal.

Stanisława Ryster była legendą TVP! Tak potraktowano ją pod koniec jej pracy!

Stanisława Ryster prowadziła program "Wielka Gra" od 1975 do 2006 roku. Prowadziła go aż do samego końca, bowiem program niespodziewanie spadł z anteny. Równie szokujące jest to, w jaki sposób dowiedziała się o tym wielka gwiazda TVP. Jak sama mówi, było to "świństwo". Od tamtej pory jej noga nigdy nie przekroczyła progu TVP.

- Zrobili mi świństwo, bo ukrywali w tajemnicy do ostatniej chwili, że zdejmują z anteny "Wielką grę". Dowiedziałam się o tym z porannej prasy. To był szczyt chamstwa. Jak zdjęli mój program, to moja noga więcej tam nie postała. I już nie postanie - mówiła "Faktowi".

