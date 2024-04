Stanisława Ryster zmarła w wieku 81 lat. Życie prywatne legendy TVP było owiane wielką tajemnicą!

Co za wyznanie

"Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" nie odbędzie się przez wybory samorządowe 2024? Polsat zadecydował

wiele by to zmieniło?

Stanisława Ryster nie żyje. Taka informacja obiegła w czwartkowe popołudnie media w naszym kraju. Przez lata była ikoną Telewizji Polskiej. Widzowie kojarzą ją z legendarnego programu "Wielka Gra", który był emitowany w latach 1975-2006. Ponadto czytała również wiadomości. Stanisława Ryster wypracowała swój własny i oryginalny styl. Była inspiracją i wzorem dla przyszłego pokolenia dziennikarzy i prezenterów. Z telewizji odeszła nagle, po wielu latach pracy w TVP. Choć była niesamowicie popularna, to jej prywatne życie owiane byłą wielką tajemnicą.

Stanisława Ryster umarła w wieku 81 lat. Jej życie prywatne było tajemnicą

Tuż po odejściu z Telewizji Polskiej Stanisława Ryster podjęła decyzję o odsunięciu się od życia publicznego. Pomimo wielu zaproszeń do telewizji, nie zdecydowała się w niej pokazać. Rzadko wypowiadała się również o swoim życiu prywatnym. Legenda TVP była dwukrotnie zamężna. Owocem związku z Włodzimierzem Rysterem była córka Marta. Miłość jej rodziców niestety nie przetrwała i padła decyzja o rozwodzie. Prowadząca "Wielką Grę" tak skrzętnie broniła swojej prywatności, że do dzisiaj nie wiadomo, jak nazywał się drugi mąż prezenterki. O różnicach w drugim małżeństwie przed laty w "Interii" mówiła tak:

- W drugim małżeństwie zawsze z zazdrością patrzyłam, jak jego rzeczy leżały na półeczce - o Boże! - o centymetr nie mogły być przesunięte. A u mnie czysto, wyprane, ale luz. Bo było tak: dwie półki jego, dwie moje i różnica tych półek mnie zupełnie rozkładała. Wyrzucałam swoje rzeczy: "Poukładam, nie będę gorsza". A gdzie? Za dwa dni tylko on miał poukładane - mówiła dziennikarka w rozmowie z Interią.

Do dziś nie wiadomo, dlaczego drugie małżeństwo prezenterki się rozpadło. Zapytana, o to czy prawdą jest, że jej drugi mąż wyjechał do USA, odparła, że nie będzie rozmawiać na tak prywatne tematy.

Zobacz poniższą galerię: Stanisława Ryster nie żyje