Tajemnica młodego męża Beaty Tyszkiewicz. Ogromy skandal w środowisku!

Skandal po rozstaniu Beaty Tyszkiewicz z Andrzejem Wajdą

Beata Tyszkiewicz w tym roku skończyła 85 lat. Aktorka powszechnie uznawana jest za jedną z największych gwiazd w historii polskiego kina. Jej życie prywatne było co najmniej równie ciekawe, jak jej kariera zawodowa. Pierwszym mężem artystki był Andrzej Wajda, którego poznała na planie "Lalki". Z wybitnym reżyserem aktorka ma córkę Karolinę. O ile o związku Beaty Tyszkiewicz i Andrzeja Wajdy napisano już tysiące artykułów, a tyle niewiele wiadomo o drugim mężu ikony polskiego kina - Witoldzie Orzechowskim. To dla niego aktorka rzuciła słynnego reżysera. Wybuchł ogromny skandal. Witold Orzechowski był wówczas młodym studentem. Beata Tyszkiewicz rozwiodła się z Andrzejem Wajdą i wyszła za młodzieńca. Para szybko się rozstała.

Beata Tyszkiewicz o drugim małżeństwie: "Jeśli coś do Witka czułam, szybko mi przeszło"

Związek Beaty Tyszkiewicz i Witolda Orzechowskiego do dziś pozostaje bardzo tajemniczy. Aktorka nawet po śmierci drugiego męża, nie chciała o nim mówić. Wiadomo, że gwiazda żałowała swoich życiowych wyborów. - Gdyby Andrzej był moim drugim mężem, pewnie byśmy się nie rozeszli. Zawiodłam go... Byłam chyba za mało dojrzała. Do małżeństwa też trzeba dorosnąć - wyznała Beata Tyszkiewicz Krystynie Pytlakowskiej z "Vivy!". W innej rozmowie aktorka wprost odniosła się do małżeństwa z tajemniczym studentem. - To było małżeństwo przypadkowe, w afekcie, na przekór wszystkim - mówiła na łamach "Gali".- Jeśli coś do Witka czułam, szybko mi przeszło - dodała Beata Tyszkiewicz, która potem związana była jeszcze z wieloma mężczyznami. Niektóre "romanse" były jednak wytworem wyobraźni. Swego czasu posądzano nawet Beatę Tyszkiewicz o bliską relację z... Czesławem Kiszczakiem.

