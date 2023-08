Beata Tyszkiewicz skończyła 85 lat. Wiemy jak spędziła urodziny! Zdradziła nam jak się czuje!

Kucharz trafił do szpitala

Ten dzień z pewnością Beata Tyszkiewicz zapamięta na długo. Choć artystka już dawno wycofała się z życia publicznego i wiedzie spokojne życie z dala od zgiełku show-biznesu ludzie o niej nie zapomnieli. O jej zacnym święcie pamiętała również nasza redakcja. 14 sierpnia, w dzień 85. urodzin Beaty Tyszkiewicz zadzwoniliśmy z najlepszymi życzeniami do jubilatki, życząc jej przede wszystkim zdrowia i samych powodów do radości na każdy dzień. Aktorce było niezmiernie miło, że i my o niej pamiętaliśmy, choć rodzina i przyjaciele oczywiście nie zawiedli.

"Super Express" rozmawiał z Beatą Tyszkiewicz w dniu jej 85. urodzin! Wiemy jak się czuje!

Tego dnia telefon pani Beaty dzwonił od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora. Każdy, kto ją zna pragnął życzyć jej jak najlepiej. - Dziękuję bardzo serdecznie za pamięć i piękne życzenia. Spędzam ten dzień spokojnie. Było mnóstwo telefonów od rodziny, przyjaciół i znajomych - powiedziała nam Beata Tyszkiewicz. Artystka twierdzi też, że na zdrowie nie narzeka. - Zdrowie mi w miarę dopisuje. Jakoś daję radę - dodała z uśmiechem gwiazda. Tego wieczoru nie była sama, jednak sama. W tle słyszeliśmy gwar rozmów. Cieszymy się jednak, że poświeciła nam chwilę i jeszcze raz życzymy Wszystkiego Najlepszego!

