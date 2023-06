Tajemniczy mężczyzna u boku Maryli Rodowicz w Opolu. Z miejsca ją zauroczył! Wiemy kim jest

Podczas tegorocznego koncertu w Opolu Maryli Rodowicz towarzyszył na scenie nowy gitarzysta. Podobnie, jak wielu widzów i my zastanawialiśmy się, kim jest przystojny muzyk. Wysoki blondyn z gitarą przyciągał wzrok, widać było, że scena to jego żywioł. Dziwił natomiast fakt, że po raz pierwszy pojawił się u boku Maryli, która zwykle koncertuje ze stałym składem muzyków. Okazuje się, że diwa poznała go tego samego dnia, podczas śniadania.

Maryla Rodowicz zaprosiła do wspólnego grania tajemniczego gitarzystę

Paweł Storożyński jest muzykiem-amatorem. Zawodowo zajmuje się sportem - jest trenerem koszykówki. Od najmłodszych lat był fanem Maryli Rodowicz. Kiedy spotkał ją w Opolu, podczas hotelowego śniadania, nie mógł nie skorzystać z okazji. Odważnie wyznał diwie, że od dzieciństwa ją podziwia. Zdradził też, że od zawsze marzył by stanąć z nią na jednej scenie. Co zrobiła Maryla Rodowicz? Uznała, że marzenia trzeba spełniać i bez wahania zaprosiła gitarzystę na wieczorny koncert. Nie w roli widza, a w roli muzyka.

Kim jest Paweł Storożyński - gitarzysta, który wystąpił z Marylą Rodowicz w Opolu?

Paweł Storożyński jest koszykarzem. Był reprezentantem Polski seniorów oraz reprezentantem Francji kadetów. Urodził się w Polce, ale wkrótce po tym, jego rodzice - również koszykarze, zabrali go do Francji, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Jako młody sportowiec podróżował do USA, gdzie się uczył. Po powrocie do Europy dzielił swój czas między Polskę a Francję. W 2014 r. zakończył karierę sportową i został trenerem. W tymże roku wraz ze swoim zespołem Storo wziął udział w programie "Must be the music. Tylko muzyka".

Maryla Rodowicz zachwyca się bryską, Smolastym i Jannem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.