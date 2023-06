Tak będzie wyglądać dom Michała Wiśniewskiego! Ogromny przepych i wielki basen, jest luksusowo i nowocześnie

Dotarliśmy do zdjęć młodej Grażyny Wolszczak sprzed zabiegów! Zjawiskowa uroda. Nie do podrobienia!

Michał Wiśniewska i Pola Wiśniewska tworzą szczęśliwy związek. Ostatnio para skupia się na budowie nowego domu. Ukochana gwiazdora zespołu "Ich Troje" uchyliła nawet rąbka tajemnicy, pokazując zdjęcia przedstawiające wizualizację willi. Prace nad budową domu zaczęły się kilka miesięcy temu - na działce z dala od zgiełku miasta. Jak będzie wyglądać dom Michała Wiśniewskiego? Jest luksusowo i nowocześnie. Wnętrza robią wrażenie, znalazło się nawet miejsce na wielki basen. Na dachu widać ogród, taras też prezentuje się znakomicie. Ogromny przepych! Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska zamieszkają tam zapewne wraz z dziećmi, czyli całą wpatrzoną w siebie rodziną. Jak przebiega budowa domu? Kto decyduje o tym, jak będzie wyglądała willa? Poznajcie szczegóły.

Michał Wiśniewski zdradzał już w mediach, że przy budowie wymarzonego domu udało mu się wraz z Polą trafić na ludzi, z którymi zgadzają się niemal we wszystkim. To fachowcy, którzy znają się na tym, co robią.

- My postanowiliśmy z żoną, że tę moją część biurową, gdzie będę pracował i gdzie będzie pracować cała ekipa, bo przecież zespół Ich Troje to jest 35 osób, że to ja będę ją projektował wspólnie z jedną z najlepszych firm, które są na rynku. Natomiast część domową będzie projektować Pola. Więc to będzie taki dom, jaki ona sobie wymarzyła. A gdybym ja miał ingerować, to myślę, że ten dom nigdy w życiu by nie powstał. Mamy zupełnie inne wyobrażenie - stwierdził Wiśniewski.

Profil "Luksusowy dom" na Instagramie o willi Wiśniewskich napisał tak: "Prezentujemy wizualizacje projektu domu, który stworzyliśmy dla Poli i Michała Wiśniewskiego. Dom wyjątkowy; skrojony na miarę potrzeb całej rodziny w ten sposób, by mogli oni odnaleźć w nim swój spokój za oknem".

