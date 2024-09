Tak będzie wyglądała Kalska w nowym sezonie M jak miłość. Puściła nawet oko do fanów

Odszedł do innej, a teraz?

Tak się zmieni Kalska w "M jak miłość"

Adriany Kalskiej nie ma już w nowej czołówce "M jak miłość". Zniknęła ona, a także jej serialowe dzieci, grane przez Stasia Szczypińskiego i Laurę Jankowską. Z tej ekipy został Mikołaj Roznerski w otoczeniu kobiet, granych przez Michalinę Sosnę i Magdalenę Turczeniewicz. Jedna z nich jest dobra - ta z jasnymi włosami, druga zła do szpiku kości - ta z ciemnymi. Gdzie w tym wszystkim jest miejsce, dla granej przez Kalską bohaterki?

Totalna przemiana bohaterki Kalskiej

Przypomnijmy - Kalska i Roznerski byli parą nie tylko na ekranie. Przez kilka lat tworzyli związek, który wyglądał na udany. Jednak w grudniu 22 grudniu doszło do ich głośnego rozstania, co wydaje się miało też wpływ na scenariusz serialu. Grana przez Kalską Iza do tego momentu była lubianą, wrażliwą i bardzo lubianą bohaterką. Po zakończeniu związku z Roznerskim jego serialowa żona zamieniła się w "potwora", który zdradził, porzucił i odszedł w siną dal. Jednak odsunięcie Kalskiej na dalszy plan serialu wcale nie ułatwiło sprawy scenarzystom. Teraz dzieją się tam takie rzeczy w wykonaniu Roznerskiego, że wielu fanów zaprzestało oglądania telenoweli. Czy powrót Kalskiej oznacza nowe rozdanie?

Kalska właśnie zaprezentowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcia z planu "M jak miłość". Widać na nich, że gwiazda nieco przycięła długie kruczoczarne włosy, a także nadała im ciut jaśniejszy, cieplejszy odcień. Podczas przygotowań do nowych ujęć aktorka cierpliwie czeka na ostateczną fryzurę w papilotach w dziewczęcej sukience w serduszka. Fani są zachwyceni jej nowym wizerunkiem i liczą na to, że ich ulubienica wróci.

Fani czekają na dobrą zmianę w "M jak miłość"

Dlaczego Ciebie i dzieci w czołówce brak jestem rozczarowana jako fanka😢 Czekam aż naprawia scenariusz MJM żeby można było wrócić do oglądania tego serialu🙌 Cóż za blask! ✨✨✨ Śliczna ❤️❤️❤️

Czy istotnie Kalska znów namiesza w "M jak miłość" dopiero się przekonamy. W tej telenoweli wszystko jest możliwe, bohaterowie znikają, wracają, zmieniają charaktery, a czasem nawet grają kilka ról. "Oczko", które puszcza Kalska do swoich fanów na jednym z nowych zdjęć świadczyć może o tym, że i jej bohaterkę czeka jeszcze ciekawego.

Sonda Czy gwiazdy M jak miłość, Roznerski i Kalska są szczęśliwi po rozstaniu? Tak! To widać, oboje aż tryskają szczęściem! Absolutnie nie! Tylko udają do zdjęć, a cierpią w samotności... Nie wiem jeszcze, czas pokaże