Polskie gwiazdy lansują się z aktorem filmów dla dorosłych

Dsquared2 x Rocco to nowa kolekcja domu mody w kolaboracji ze słynnym gwiazdorem filmów dla dorosłych. Rocco Siffredi, znany również jako "włoski ogier", to nie tylko aktor, ale też reżyser, scenarzysta i producent filmów pornograficznych.

Rocco Antonio Tano, bo tak w rzeczywistości się nazywa, swoją karierę w branży zaczynał w 1987 roku, w wieku 23 lat. Dziś jest już statecznym, prawie 60-letnim panem, a na event w Warszawie przyjechał z żoną, również gwiazdą filmów dla dorosłych - Rosą Caracciolo. Na wydarzenie przybyły takie polskie gwiazdy jak aktorka "365 dni", Anna Maria Sieklucka, prowadzącą "The Traitors. Zdrajcy" Malwina Wędzikowska, gwiazdy "Czas na Show. Drag Me Out" - Michał Szpak i Mery Spolsky, stylista Tomasz Jacyków, Edyta Folwarska, Joanna Horodyńska czy Piotr "Kędzior" Kędzierski. Wszyscy chętnie dokazywali i fotografowali się z potentatem branży pornograficznej.

Szpak w koronkach, Wędzikowska w gorsecie

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także raper Żabson z Lilą Janowską, influenserka Pani Ekscelencja i wokalistka Natalia Nykiel w seksownej, czerwonej mini. Jeśli chodzi o stylizacje, to uwagę zwróciła przede wszystkim Anna Maria Sieklucka, która zaprezentowała nową fryzurę - krótkie, obcięte na chłopaka włosy z grzywką. Nie wiadomo, czy to zmiana na stałe, czy peruka - w każdym razie aż trudno było ją rozpoznać.

Michał Szpak, jak to on, postawiła na odważną kreacje - wpadł na event cały w koronkach, odsłaniając - tu trzeba przyznać - bardzo zgrabne i umięśnione nogi, odziane dla dodatkowego efektu w czarne, skórzane borki na wysokim obcasie. Joanna Horodyńska wystylizowała t-shirt na krótką sukienkę, do której dobrała czarne kozaki. Malwina Wędzikowska postawiła na odważny gorset, z którego niemal wyskakiwał jej biust. Do tego dobrała jeansy ze srebrnymi, połyskującymi frędzelkami w stylu kowbojskim, oraz czerwoną, połyskującą bomberkę.