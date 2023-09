Co się dzieje z aktorką?

Tak dorabia milionerka. Agnieszka Woźniak-Starak skosiła za TO majątek. Inni tyle nie dostają

Agnieszka Woźniak-Starak jako prowadząca „Dzień dobry TVN” mogła liczyć na jedno z najwyższych wynagrodzeń ze wszystkich gwiazd programu. Po zwolnieniu, w przeciwieństwie do innych, nie musiała martwić się o finanse. Jej przyszłość jest zabezpieczona, bo po tragicznej śmierci producenta filmowego i milionera Piotra Woźniaka-Staraka (†39 l.) odziedziczyła spory majątek, w tym m.in. apartament w Nowym Jorku i dom w Konstancinie.

Ale to nie znaczy, że Agnieszka spoczęła na laurach, nie pracuje i jedynie pławi się w luksusach. Dziennikarka jest nie tylko mądra, ale i piękna, a do tego ma ogromną klasę i świetny styl. Jest więc łakomym kąskiem dla reklamodawców. Właśnie została twarzą ekskluzywnego sklepu internetowego, w którym można znaleźć wyselekcjonowane suplementy diety, luksusowe kosmetyki, perfumy i produkty poprawiające samopoczucie dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci. Jak udało nam się ustalić, za udział w kampanii Aga mogła zgarnąć nawet pół miliona złotych! To stawka, na która kiedyś była normą w przypadku największych gwiazd. Ale czasy się zmieniły i tyle na udostępnieniu wizerunku mogą zarobić już tylko nieliczni.

Ale, jak ujawnia nam osoba z firmy, nie pieniądze były dla gwiazdy najważniejsze.

- Dzięki kampanii Agnieszka może promować zdrowy styl życia, a na tym bardzo jej zależy. W materiałach prasowych chciała poruszyć też sprawę losu zwierząt – słyszymy.

I rzeczywiście, Agnieszka Woźniak-Starak podkreśla, że nie je mięsa, więc suplementacja jest dla niej bardzo ważna i zachęca, by suplementy diety podawać też swoim pupilom. Połączyła więc przyjemne z pożytecznym.

